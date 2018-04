Die großen Fragen der Liebe Wer hatte den besseren Vater?

Frage: Aurelia und Karl sind Lehrer und seit dem Studium zusammen. Inzwischen haben sie zwei Kinder im Schulalter. Sie waren sich einig, dass die Schule, an der sie unterrichten, für den eigenen Nachwuchs tabu sein muss. Dennoch gibt es Konflikte: Aurelia hilft bei den Hausaufgaben, während Karl das für schädlich hält: "So lernen sie doch nie, Verantwortung zu übernehmen!" – "Du sagst das nur, weil deine Eltern dagegen waren, dass du aufs Gymnasium gehst, und du alles alleine durchsetzen musstest", meint Aurelia, "mir hat mein Vater auch geholfen!" Karl braust auf: "Willst du sagen, dass ich ein Unterschichttrottel bin wie mein Vater?" Aurelia fühlt sich überrumpelt. "Ich will nur das Beste für unsere Kinder. Ich hätte dich nicht geheiratet, wenn du ein Trottel wärst!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Karl hat als Schüler darunter gelitten, dass seine Eltern ihn nicht unterstützen konnten. Was er über Aurelias Hilfe bei Schularbeiten sagt, ist erst einmal ein sachliches Argument, gegen das Aurelia ein persönliches setzt. Diese Strategie ist riskant. Kinder zu unterstützen ist gut, ihre Autonomie zu fördern ebenfalls. Beide Ziele gegeneinander auszuspielen funktioniert nicht. Aurelia und Karl sind sich in einem wichtigen Punkt schon einig geworden: Zu Mama oder Papa in die Klasse zu kommen ist keine gute Idee. Sicher stimmen die pädagogisch kundigen Eltern auch darin überein, dass Schüler irgendwann ohne Kontrolle auskommen sollten. Wenn Karl das Prinzip von Anfang an vertritt und Aurelia es allmählich durchsetzen möchte, ist das okay. Jedenfalls sollten sie den Streit vermeiden, wer von ihnen den "besseren" Vater hatte.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.