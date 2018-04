Carsten Maschmeyer Über Möglichkeiten des Gelderwerbs

Eigentlich wollten wir hier die Lüge verbreiten, dass wir Hochglanzhallodris und -hallodrinen dieser Kolumne bloß im Notfall fernsehgucken. Etwa, wenn uns abends Gedanken zur Unergründlichkeit des Seins quälen, aus denen uns nur mehrstündige Dokumentationen über moldawische Schlierenkeramik oder nordfranzösische Theremin-Spielerinnen noch retten können. Da uns aber niemand glaubt: Ja, wir gehören zu den Leuten, die Carsten Maschmeyers Sendung Start Up! gucken. Wir zählen uns nämlich nicht zu jenen, die von Begriffen wie "Disruption", "Innovation" und "Revolution" Sodbrennen bekommen, sondern sind der Zukunft fröhlich zugewandt, weil wir als Leser von Maschmeyers Büchern wissen, dass man "positive Gedanken" als "Erfolgsturbo" nutzen kann. In unserem Portfolio haben wir deshalb Businessideen, die wir hier schon einmal probepitchen wollen: die Botschafter-Einbestell-App "Diplomando", für die wir regen Absatz bei den Weltgemächten in Russland, der Türkei und China vermuten. Außerdem arbeiten wir in unserer Gründerdoppelgarage an einem Textil- und Raumerfrischer mit Düften zur allgemeinen Weltlage wie "Klimawandel" (Geruchsnoten: Eisbonbon, vergünstigter Diesel) sowie "Rechtsruck" (Eichenlaub, Schuhwichse, Kartoffelstampf). Allerdings wissen wir, wie originell all jene sind, die bereits bei Maschmeyer um Anschubfinanzierung buhlen. Wir sahen Flipflops aus der Dose, Mädchenbaumärkte und Männerstrapse. Und seither fürchten wir, so bald nicht in eigenen licht- durchfluteten Firmenzentralen mit Tretrollern herumzufahren und Meetings mit Indoorwollmützen abzuhalten, wie man das in der Newest Economy ja macht. Der Markt ist eng. Und nach allem, was man hört, soll auch die Sendung kein besonderer Return on Investment sein, die Quoten sind mies, und die Konkurrenz von Sendungen, die wir aus Maschmeyer-Solidarität nur "Der Käfig des Pumas" nennen, sei erdrückend, weshalb Sat.1 die Serie fortan nur noch im Netz ausstrahle, also dort, wo die größte Häme ist. Maschmeyer hat für sie kürzlich sogar einen Preis ausgelobt: 10.000 Euro für die beste Beleidigung auf Twitter. Gewonnen hat ein Mann, der Maschmeyer mit einem Bademeister verglich, wozu wir herzlich gratulieren.

Es haben uns Briefe erreicht, in denen Leser fragten, warum wir bei diesem Wettbewerb gar nicht erst angetreten seien. Nun ist es so: Solange wir noch ein Dasein im stählernen Gehäuse der alten, spaßbefreiten Arbeitswelt fristen, wollen wir lediglich für Dinge bezahlt werden, die wir nur höchst ungern tun. Und frech werden wir gerne noch für lau.