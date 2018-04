Hofläden Rin in die Kartoffeln

Hofläden gehörten schon lange zu meinen Sehnsuchtsorten. Sie hatten nur leider meistens zu. Wann immer ich irgendwo Urlaub machte, im Allgäu, an der Ostsee, im Fürstenberger Seenland, fragte ich Einheimische oder Google nach Bauern und Züchtern, die ihre Produkte in der Nähe verkauften. Meistens sind es Kleinbauern, die so einen Laden auf ihrem Hof einrichten, um im direkten Verkauf ein bisschen mehr zu verdienen als über Zwischenhändler. Es gibt ja diesen Wunsch des Städters, zu wissen, wo ein Stück Fleisch herkommt oder der Ziegenkäse, und etwas Gutes zu essen, wenn man in der Provinz ist und dort trostlosen Discountern ausgeliefert ist. Irgendwo, ganz in der Nähe, auf einem Hof, müssen doch viel bessere Lebensmittel hergestellt und verkauft werden. Aber fast immer stand ich am Ende vor Türen, die verschlossen waren. Meistens war nächsten Montag wieder geöffnet, aber nächsten Montag war mein Urlaub schon wieder vorbei. So entstand die Idee, dass der Hofladenbesuch vom Nebenzweck der Reise einmal zum Hauptzweck werden sollte. Wichtiger Tipp für alle Hofladenbesucher: immer vorher anrufen. Immer!

