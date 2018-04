Johann Scheerer "Gestern Nacht habe ich geträumt, jemand aus meiner Familie sei entführt worden"

Johann Scheerer, 36, betreibt in Hamburg das Studio Clouds Hill und hat zahlreiche Alben internationaler Künstler produziert. Er ist der Sohn von Jan Philipp Reemtsma. Als sein Vater entführt wurde, war er 13 Jahre alt. In seinem Buch Wir sind dann wohl die Angehörigen schildert er die traumatische Zeit.

Als ich begonnen habe, ein Buch über die Entführung meines Vaters zu schreiben, wollte ich die Deutungshoheit über meine Lebensgeschichte zurückgewinnen, dieses traumatische Erlebnis entmystifizieren und besprechbar machen. In den Jahren davor war das für mich nicht möglich gewesen, auch in der Familie haben wir lange geschwiegen. 22 Jahre lang hatte ich versucht, mich von dem Ereignis zu distanzieren. Mein Traum war, all das hinter mir zu lassen.

Vor einigen Wochen habe ich nach langem Zögern die Einladung zu einer Radiosendung angenommen, in der ich über mein Buch reden sollte und gebeten wurde, Musik mitzubringen, die ich geschrieben oder produziert habe. Bis dahin hatte ich immer versucht, meine Arbeit als Produzent und meine Familiengeschichte strikt zu trennen. Die Stücke wurden zwischen den Interviewblöcken gespielt. Dann ist etwas Merkwürdiges geschehen: Auf einmal hat sich das alles gut und völlig normal angefühlt. Mir wurde klar, dass diese Vermischung seit vielen Jahren meine Lebensrealität darstellt. Meine Familiengeschichte nehme ich jeden Tag mit ins Studio. Es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe.

In den Wochen seither hat sich mein Traum wieder gewandelt. Jetzt träume ich davon, die unterschiedlichen Facetten, die für mich und mein Leben eine so bedeutende Rolle spielen, nicht mehr trennen zu müssen: die Entführung und die daraus folgende öffentliche Aufmerksamkeit auf der einen Seite und die Musik auf der anderen. Ich träume von Integration statt von Abspaltung.

Hätte ich früher begriffen, dass dieses traumatische Erlebnis ein Teil von mir ist wie viele andere auch, wären mir vielleicht einige Enttäuschungen erspart geblieben. Oft hatte ich keine Kontrolle über meine eigene Geschichte, weil ich nicht selbst bestimmen konnte, wann und mit wem ich darüber rede. Ich lernte jemanden kennen, und ein paar Tage später erzählte ihr oder ihm ein anderer, ich sei der Sohn von Jan Philipp Reemtsma. So etwas hat mich verletzt, Freundschaften sind darüber zerbrochen. Es war, als würde jemand etwas von ganz hinten aus meiner privaten Schublade hervorziehen und herumzeigen. Mir meine Selbstbestimmung zu nehmen erschien mir als zerstörerischer Akt. Das ist jetzt, nachdem ich mein Buch veröffentlicht habe, nicht mehr möglich.

Gestern Nacht habe ich geträumt, jemand aus meiner Familie sei entführt worden. Ein grauenhafter Albtraum, solche Träume hatte ich schon lange nicht mehr. Mein Leben ist zwar schon seit Jahrzehnten von der Frage bestimmt, wie viel Freiheit ich dem Sicherheitsbedürfnis zu opfern bereit bin. Aber ich lasse mein Leben nicht von der Angst bestimmen.

Möglicherweise hat die Arbeit an dem Buch bis in meine Träume hineingewirkt: In einem davon schickten mir die Entführer Hinweise, Aufnahmen von Klängen, die ich analysieren musste, aber ich konnte das Rätsel nicht lösen. Mein Traum von der Integration der verschiedenen Teile meines Lebens wirkt sogar in diesen Albtraum hinein.

