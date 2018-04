Die großen Fragen der Liebe Leben sie nebeneinander her?

Die Frage: Christine und Oskar sind seit vier Jahren verheiratet und haben eine anderthalbjährige Tochter, Ariane, die sie auf Trab hält. Mit Mühe haben sie sich einen freien Abend für die Feier ihres "Hochzeitstages" organisiert. So nennen sie nicht ihren echten Hochzeitstag, sondern den Tag, an dem sie sich auf einer Betriebsfeier kennengelernt haben. Die Stimmung ist romantisch, das Essen gut. Aber nach dem ersten Glas Wein seufzt Christine: "Als wir noch getrennt wohnten, hatte ich das Gefühl, etwas Besonderes für dich zu sein. Jetzt leben wir nur noch nebeneinanderher und organisieren die Wachablösung für Ariane." Oskar versteht seine Frau nicht. "Aber wir haben doch jetzt viel mehr gemeinsam. Was soll ich denn machen, damit du dich nicht so fühlst?"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Oskar sollte Christine nicht fragen, was er machen soll, damit sie sich nicht so fühlt, wie sie sich fühlt. Damit zeigt er eine ähnliche Form der Empathie wie ein Arzt, der seinen Patienten fragt, welches Medikament er ihm gegen seine Schmerzen geben soll. Christine vermisst die intensivere Bezogenheit, die während der Zeit ihres Kennenlernens selbstverständlich war. Es ist kaum zu vermeiden, dass diese in der Familienroutine nach der Geburt eines Kindes schwindet. Während Oskar die gemeinsame Routine als wohltuende Geborgenheit zu empfinden scheint, erlebt Christine sie als ödes Funktionieren. Das gemeinsame Essen weckt bei ihr eine Sehnsucht, die Oskar nicht bekämpfen, sondern erfüllen sollte. Indem er sich an seine früheren Fähigkeiten erinnert, seiner Frau das Gefühl zu geben, etwas ganz Besonderes zu sein.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.