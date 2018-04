Marie Bäumer "Ich war nervlich am Limit"

ZEITmagazin: Frau Bäumer, im Film 3 Tage in Quiberon spielen Sie Romy Schneider, manche sagen: die schönste Frau der Filmgeschichte. Was für Erfahrungen haben Sie selber gemacht mit dem Thema Schönheit?

Marie Bäumer, 48, wuchs in Hamburg auf und wurde mit Filmen wie Männerpension und Der alte Affe Angst bekannt. Inzwischen lebt sie in Frankreich. In ihrem neuen Film 3 Tage in Quiberon spielt sie Romy Schneider, zu der ihr eine große Ähnlichkeit nachgesagt wird.

Bäumer: Als ich mich in den frühen neunziger Jahren an der Otto Falckenberg Schule beworben hatte, waren da lauter Männer, die glaubten, sie müssten die jungen Frauen zurechtstutzen und ihnen sagen, wie es läuft. Nach der dreitägigen, sehr intensiven Aufnahmeprüfung verhörten mich die beiden Leiter der Schule regelrecht: "Wir haben gesehen, dass du dich geschminkt hast bei der Abschlussveranstaltung. Wenn du denkst, dass du wegen deines hübschen Gesichts gleich mit 40.000 Mark für ’ne Vorabendserie hier loszuckeln kannst, hast du dich geschnitten!" Das war kein Gespräch, sondern ein regelrechter Hammer vor den Kopf.

ZEITmagazin: Sind Frauen nicht immer geschminkt?

Bäumer: An den Schauspielschulen gab es damals diese Idee, dass man jede Hülle fallen lässt, jede Eitelkeit aufgibt. Sich zu schminken wurde als Verrat am eigentlichen Kern gesehen. Mir fiel auf, dass die Frauen, die bereits auf der Schule waren, recht burschikos waren, einige mit kurzen Haaren. Die Psychologie dahinter war: Man gibt etwas Wichtiges von sich ab. Eine sagte zu mir: "Hier kannst du gleich alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, vergessen!"

ZEITmagazin: Wie haben Sie reagiert?

Bäumer: Ich sagte mir: "Dann eben nicht!" Ich wollte mir nicht drei Jahre aufhalsen, in denen ich immer mit Männern rumdiskutieren müsste, weil ich nicht bereit war, sogenannte weibliche Attribute aufzugeben. Ich entschied mich dann stattdessen für die Hamburger Schauspielschule. Jahre später saß ich mit dem einen Leiter der Otto Falckenberg Schule noch mal zusammen. Er erinnerte sich an damals und sagte: "Wie schade, dass du nicht zu uns gekommen bist. Ich fand dich ja wirklich sehr attraktiv." Das war die endgültige Bestätigung dafür, dass es richtig gewesen war, da nicht hinzugehen.

ZEITmagazin: Seit einigen Jahren vermitteln Sie in Ihrem Atelier Escapade Methoden der Schauspielerei an Menschen aus allen Bereichen.

Bäumer: Ja, persönlichkeitsbegleitende Arbeit nenne ich es. Ich arbeite über den Körper, von außen nach innen. Ich habe mich darauf konzentriert, die Filter zu erkennen, die wir alle haben, um uns vor Verletzungen zu schützen. Diese Filter blockieren unsere Emotionen. Wenn die Leute im Raum herumgehen, kann ich sehen, wo jemand etwas festhält oder sich verschließt. Vieles kann man über die Atmung lösen. Steht das Becken richtig? Wie ist die Kopfhaltung? Der Körper ist ja gebunden an die Gefühle und umgekehrt. Ich arbeite in meinen Seminaren auch mit Pferden.

ZEITmagazin: Mit Pferden?

Bäumer: Sie helfen, Sachen freizulegen, weil sie mit so viel Empathie ausgestattet sind. Die Arbeit mit Pferden kann zum Beispiel bei traumatisierten Menschen helfen, das Urvertrauen wiederherzustellen. Ich bin selbst auch Reiterin.

ZEITmagazin: Mussten Sie denn selbst je gerettet werden?

Bäumer: Der Dreh von 3 Tage in Quiberon war eine echte Herausforderung. Die Idee zu dem Film ist ja von mir und meinem französischen Produzenten Denis Poncet, und ich habe mich total darauf gefreut. Aber kurz vor dem Dreh wurde mir dann klar: "Oh Gott, es handelt sich hier um Romy Schneider!" Ich habe noch nie so viel geweint – in der Rolle, aber auch danach. Ich war in einem sehr fragilen Zustand. Es ist auch physisch hart.

ZEITmagazin: Wie hat sich das geäußert?

Bäumer: Man kann maximal 20 Minuten weinen, egal wie schlimm das Ereignis ist, dann ist erst mal Schluss, und der Körper lädt wieder nach. Sie können sich vorstellen, wie es ist, wenn man bei einem Dreh über Stunden weinen muss. Nach einer Woche war ich nervlich am Limit. Da sagte ich zu den Leuten vom Produktionsbüro: "Wäre es möglich, dass ich zwei Freundinnen bitte, herzukommen?" Sie kamen.

ZEITmagazin: Wie konnten sie Ihnen helfen?

Bäumer: Sie waren einfach nur da. Die bloße Präsenz hilft schon. Wenn man die eigene Schutzhülle nicht mehr aufrechterhalten kann, dann ist da jemand neben dir, der dir mal die Hand hält und dich daran erinnert, dass du irgendwann auch wieder zurück in dein kleines Dorf zu den Pferden kommst. Es war ein bisschen so, wie wenn man als Sechsjährige durch den kalten Park allein nach Hause läuft, und plötzlich taucht die Kinderfrau auf und nimmt einen in den Arm. Es ging auch darum, mir einzugestehen: Du bist jetzt in einem Zustand der Fragilität und Bedürftigkeit – und das mit dieser Riesenaufgabe. Das war eine sehr besondere Erfahrung. In dieser Form habe ich das so das erste Mal erlebt.

Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger, Anna Kemper, Christine Meffert und Khuê Pahm zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe