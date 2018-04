Automatischer Sonnenschutz Mirko Borsche entdeckt den deutschen Spießer in sich

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne *Unter Strom*.

Jetzt, wo der Frühling anfängt und wieder so viel Blütenstaub herumfliegt, habe ich mich gefragt: Wie schützt der Deutsche eigentlich sein geliebtes Auto vor Sonne oder Schmutz?

Ich fahre einen VW Up, er steht auf einem Parkplatz im Freien. Deshalb wollte ich den automatischen Sonnenschutz von Lanmodo ausprobieren. Er funktioniert nach dem Prinzip Regenschirm: Man befestigt ihn in zusammengefaltetem Zustand mit einem Saugknopf auf dem Auto. Dann drückt man einen Knopf, und er faltet sich zu einem Zeltdach aus. Das Problem: Mein Auto ist zwei Meter lang, der Sonnenschutz aber etwas größer. Mein VW sieht jetzt aus wie ein Raumschiff, das jeden Moment losfliegen könnte.

Der Hersteller garantiert, dass das Zelt herabfallende Gegenstände wie Kastanien oder Steine abfedert. Das Material hat auch eine Beschichtung, die die Hitze umleitet. Sowohl im Sommer als auch im Herbst bietet das Zelt dem Auto also Schutz. Ich habe noch eine andere Funktion entdeckt: Man kann es mit einem beigelegten Ständer zu einem Sonnenschirm umfunktionieren. Als ich es in meinem Garten aufgestellt habe, haben mich die Nachbarn gleich gefragt, ob ich ein Fotoshooting plane, weil es so hightech aussieht. Das Handy kann man übrigens auch dran aufladen.

Ich muss zugeben, erst hielt ich die ganze Sache für einen Ausdruck von deutscher Spießigkeit. Doch je mehr ich mich mit dem Gerät befasst habe, desto praktischer fand ich es. Außerdem habe ich herausbekommen, dass die Firma aus China stammt. Und dass sie aus Gründen, die völlig unerklärlich sind, in ihren Videos mit einem Menschen in einem Bärenkostüm wirbt. Das finde ich sehr sympathisch.

Technische Daten

Größe: 3,5 x 2,1 m

Ladedauer: 3 Stunden

Ständerhöhe: bis 1,80 m

Preis: 330 Euro