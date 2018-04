Coachella-Festival Über Musikfestivals

In Kalifornien, wo der Winter weit weniger grausam ist und wo nirgendwo die Notwendigkeit einer Übergangsjahreszeit gesehen wird, hat die Saison der Musikfestivals bereits begonnen. Auftakt – und Höhepunkt – war das weltberühmte Coachella-Festival vom vorvergangenen Wochenende. Weltberühmt, weil sehr viele Prominente zu den Gäste gehören. Online- und TV-Kanäle beobachteten in diesem Jahr unter anderem: Pop-Rowdy Justin Bieber hat einen Typen geboxt! Victoria’-Secret-Angel Taylor Hill war angeblich so betrunken, dass sie von ihren Freunden getragen werden musste! Leo DiCaprio tauchte mit seiner neuen Flamme, dem Model Camila Morrone, bei der Party seiner alten Flamme, der Sängerin Rihanna, auf! Rapper Tyga und Rapperin Iggy Azalea sind offensichtlich mehr als nur gute Freunde. Coachella ist Drama-Heaven. Als Zuschauerin zu Hause sollte man glauben, dass das Festivalgelände der letzte Ort ist, an dem sich ein Promi unbeobachtet fühlt. Dabei ist das Festival in Wahrheit eine Art amerikanische Version des Dschungelcamps. Nur dass die Outfits der Protagonisten besser sind.

Natürlich sollte das deutsche Showgeschäft dringend von Amerika lernen. Das Dschungelcamp sollte weichen, dafür sollte RTL live von der Fusion berichten, dem deutschen Pendant zu Coachella, das jährlich in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Der Sender müsste nur ein paar Reportern ein Regionalbahnticket bezahlen und auch jene Prominenten, die sich bislang nicht für die Musikauswahl des Festivals interessieren, darüber informieren, dass sie stundenlang übertragen werden. Und so argumentieren: "Wir produzieren das wie bei Coachella! Und: Wüste gibt es in Meck-Pomm auch!" Es stimmt ja: Wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift, glitzert alles wie Sand.

Til Schweiger würde sich sicher bereit erklären, mal einen Tag mit Supermodel Toni Garrn zu verbringen, um Ex-Frau Dana ein bisschen zu nerven. Rapper Bushido steht Tyga und seinen Tattoos in nichts nach und würde Ace Tee, die deutsche Antwort auf Iggy Azalea, garantiert so reizend finden, dass er ihr nicht mehr von der Seite wiche. Die Promis müssten sich das Festivalticket aus Glaubwürdigkeitsgründen natürlich selbst kaufen. "Fernab des Alltags entsteht für vier Tage eine Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art." So steht es auf der Homepage des Festivals. Und so könnte man es auch in den TV-Programmzeitschriften ankündigen. Wir würden’s gucken!