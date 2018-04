Deutschland "Zu stehen"

© Laura Edelbacher

Karte: Wie sagt man? "Sie hat ein paar Flaschen im Keller..."





Man kann lange darauf warten, einen Berliner oder Brandenburger mal "Ick liebe dir" sagen zu hören, so sprechen sie nur in Werbe- spots. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Dialektunkundige über eine grammatikalische Besonderheit stutzt, auf die ihn kein Werbespot vorbereitet hat. Sprecher mit Berliner oder Brandenburger Dialekt sagen nämlich nicht: Ich hab da noch ’nen alten Sessel im Keller stehen. Sie sagen, warum auch immer (es ist der Sprachforschung ein Rätsel): Ich hab da noch einen Sessel zu stehen. Das Süße daran ist (ja, Berlinerisch kann süß sein!), dass dem Sprecher das überflüssige "zu" meistens nicht bewusst ist. Absichtlich eingestreute Dialektbegriffe können ja nerven, ihre Botschaft ist: So wie ich kannst du nicht sprechen, keine Chance! Das überflüssige "zu" jedoch rutscht den Berlinern einfach so in den Satz, und sie kriegen es da, auch wenn sie es wollen, nicht mehr raus. So wie sie ihren alten Sessel nicht aus dem Keller kriegen, weil ihn ja doch nie jemand abholt, egal, wie oft sie auf ihn hinweisen. Er hat da wohl noch ewig zu stehen.