In Los Angeles hat ein Gericht entschieden, dass auf kalifornischen Kaffeebechern in Zukunft eine Gesundheitswarnung zu stehen hat, wie auf Zigarettenpackungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. So fängt es immer an. Ein paar Jahre später kommt es dann nach Europa.

