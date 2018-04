Kim Petras "Endlich fühlte ich mich wie die Person, die ich schon immer sein wollte"

Kim Petras, 25, ist in Köln geboren und dort als Tim Petras aufgewachsen. Durch ihre früh diagnostizierte Transsexualität wurde sie weltweit bekannt. Inzwischen lebt sie in Los Angeles. Ihr Song I Don’t Want It At All erreichte 2017 bei Spotify die Spitze der Global Viral 50-Charts. Zurzeit arbeitet sie an ihrem Debütalbum, kürzlich erschien ihre Single Heart to Break.

Als ich etwa fünf Jahre alt war, hatte ich einen Traum, der für mein weiteres Leben von großer Bedeutung war: Ich stehe in einem glitzernden Kostüm auf einer Bühne. Alle Scheinwerfer sind auf mich gerichtet. Ich blicke auf ein Meer aus Lichtern und genieße diesen Moment. In diesem Traum bin ich glücklich und fühle mich wohl in meiner Haut. In der Realität war das lange Zeit nicht der Fall.

Ich bin transsexuell. Als Kind habe ich meinen Körper gehasst. Ich konnte mich mit meinem Geschlecht nicht identifizieren und wollte es loswerden. Ich habe deswegen oft geweint und hatte auch häufig Albträume. In ihnen sah ich mich in die Pubertät kommen und als Junge aufwachsen.

Zum Glück hat meine Familie meine Albträume ernst genommen. Meine Eltern haben viel mit mir darüber geredet, später sind wir zu verschiedenen Psychologen gegangen, die mir viele komische Fragen stellten. Irgendwann bin ich dann zu einem Therapeuten gekommen, der mein Problem erkannt hat. Ich bekam Hormonblocker verschrieben, und im Alter von 16 habe ich mich in einer Klinik in Krefeld endlich der lang ersehnten geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Als ich nach der Operation aufwachte, war ich total aufgeregt. Es war der Moment, auf den ich so lange gewartet hatte. Ich schaute auf meinen neuen Körper und war erleichtert. Endlich fühlte ich mich wie die Person, die ich schon immer sein wollte. Seither hasse ich mich nicht mehr.

In der Schule wurde ich wegen meiner Andersartigkeit häufig gemobbt. Die Schulzeit war für mich der reine Horror. Mein einziger Lichtblick war der Musikunterricht. Das war die Stunde, in der ich glänzen konnte. Ich habe Lieder von Britney Spears und Madonna gesungen. Und wenn ich gerade mal nicht dran war, habe ich mir fiktive Tagespläne ausgedacht und mir für jeden Termin ein Outfit überlegt. Zum Beispiel träumte ich davon, in der Show der amerikanischen Moderatorin Ellen DeGeneres zu sitzen, in einem rosafarbenen Kleid und glitzernden Schuhen.

In diese Show habe ich es bislang zwar noch nicht geschafft, aber immerhin wohne ich mittlerweile nur ein paar Straßen von Ellen DeGeneres entfernt. Vor sechs Jahren bin ich nach Los Angeles gezogen. In meiner Heimatstadt Köln war ich zuletzt sehr unglücklich. Nächtelang saß ich bei meiner Mutter im Keller und schrieb neue Songs und postete sie auf YouTube, aber es tat sich nichts. Ich wusste, dass ich woanders hinmuss, um Erfolg zu haben.

Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, mich in Los Angeles einzuleben. Mein Kopf war voller Vorurteile. Ich dachte, die Leute dort seien oberflächlich, doch das hat sich nicht bestätigt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die es mir ermöglicht haben, für Sängerinnen wie Fergie und JoJo Songs zu schreiben.

Neulich hatte ich in Los Angeles einen großen Auftritt. In der Nacht davor hatte ich geträumt, dass nur zwei Leute kommen. In Wirklichkeit war es dann total voll, und die Leute kannten jede Songzeile von mir. In dem Moment fühlte ich mich wie das Mädchen im glitzernden Kostüm aus meinem Kindheitstraum.

