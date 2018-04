Die großen Fragen der Liebe Ist sie nur neidisch?

Die Frage: Svenja war eben geschieden, als sie Thomas kennenlernte. Er lebte noch mit seiner Frau. Thomas wollte seine Ehe nicht aufs Spiel setzen, und Svenja lehnte eine heimliche Liebschaft strikt ab. Fünf Jahre später trennt sich auch Thomas. Er will sich nicht scheiden lassen, weil er das mit seiner Familie so beschlossen hat. Svenja hat sich jetzt auf die Beziehung zu Thomas eingelassen und plant, mit ihm zusammenzuziehen. Vorher aber soll auch Thomas seine Scheidung und eine klare Trennung der Finanzen anpacken. Thomas entschuldigt sich und erklärt, warum er mit seiner Ex diese und keine andere Lösung will. Svenja zerpflückt jedes seiner Argumente, bis Thomas ärgerlich wird: "Du bist ja nur neidisch, weil dein Ex-Mann schon vor der Scheidung abgehauen ist!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wenn Paare frühere Familiengründungen aufarbeiten, sollte die goldene Regel gelten, dass jeder für seine Altlasten zuständig ist und der Partner sich nicht ungebeten einmischt. Indem Thomas seine Entscheidungen entschuldigt, weckt er in Svenja die gefährliche Überzeugung, sie könnte gestalten, wie Thomas mit der Mutter seiner Kinder umgeht. Wie problemträchtig dieser Weg ist, wird deutlich, wenn Thomas zu unfreundlichen Unterstellungen wie "du bist nur neidisch" greift, um die Übergriffe von Svenja zurückzuschlagen. Diese wurzeln weniger im Neid als in der Angst, dass Thomas seine erste Familie wichtiger findet als seine zweite. Solche Ängste sind nachvollziehbar, aber unvermeidlich und eher durch Vertrauen als durch Kontrolle zu bewältigen. Wie Thomas die Bindung an seine Kinder gestaltet, sagt nichts über seine Bindung an Svenja.

