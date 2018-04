Ordnung "Wo ist mein Zauberstab?"

Bei Leuten, die den ganzen Tag Ordnung halten, frage ich mich manchmal, was die eigentlich sonst zu tun haben. Als ob Ordnung schon ein Wert an sich wäre. Denn nur weil die Dinge ordentlich sind, ist doch noch nichts gewonnen! Falsches wird oft dadurch gerechtfertigt, dass es schon "seine Ordnung" habe. Ich sehe Ordnung kritisch. Gleichzeitig sehne ich mich zu Hause nach nichts anderem als ein bisschen Ordnung. Wenn eine Fee in der Nacht käme und mir drei Wünsche offerieren würde, wären das erstens: Ich möchte bei Dunkelheit durch meine Wohnung tapsen können, ohne dass ich in etwas trete, von dem ich lieber nicht wissen möchte, was es ist. Zweitens: Ich will bei meinen Kindern einen Schrank öffnen können, ohne von herabfallenden Gegenständen verletzt zu werden. Drittens: Ich will endlich wissen, welche Farbe der Fußboden in den Kinderzimmern hat. Wenn es ein Klischee gibt, das meine Töchter widerlegt haben, dann die Annahme, Mädchen seien ordentliche Wesen.

Information Juli ist 4 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 11 Jahren

Man kann auch nicht sagen, sie seien unordentlich. Es ist eher so, dass die Dimension "Ordnung" in ihrem Koordinatensystem nicht existiert. Ich lebe nach dem Prinzip Eichhörnchen: Ich lagere Dinge an Orten und freue mich, wenn ich sie dort wiederfinde. Meine Kinder leben nach dem Prinzip Heuschrecke: Sie mampfen – und schwärmen dann weiter. Sie können etwa allerlei Utensilien zusammentragen, um einen Kuchen zu backen. Wenn sie dann fertig sind, verschwinden alle schmutzigen Bleche und Schüsseln und Kellen einfach aus ihrem Bewusstsein. Aus meinem Bewusstsein leider nicht. Das führt dann zu unangenehmen Konflikten. Es sind Bewusstseinskonflikte. Ich versuche, meine Kinder auf Unordnung aufmerksam zu machen, doch sie sehen keine. Vielleicht habe ich die falsche Wahrnehmung. Manchmal hätte ich lieber die meiner Kinder. Dann wäre das Leben einfacher.

Ein besonderer Fall ist meine Jüngste. Sie hat sehr wohl ihre Ordnung, aber eine sehr besondere. Julis Ordnung mag für einen normalen Menschen wie Chaos aussehen. Aber das ist sie nicht. Das merkt man, sobald man ein winziges Detail ändert. Juli verteilt etwa Playmobil-Männchen und Schleich-Tierfiguren auf dem Wohnzimmerboden. Wenn ich aufräume, schallt mir Wutgeheul entgegen. Die haben dort nämlich alle geschlafen! Und ich hab sie geweckt! Ich hab alles kaputt gemacht. Julis Welt ist voller feiner Konstrukte – und ihr Vater eine Abrissbirne auf Beinen. Deshalb bin ich auch an allem schuld, was schiefgeht. "Wo ist mein Zauberstab?", fragte Juli neulich. Wenn Juli Sachen sucht, ist sie verzweifelt, denn für sie sind kleine Dinge oft entscheidend. Ohne sie funktioniert irgendeine Spielwelt in ihrem Kopf nicht. Das Fehlen einer winzigen Figur ist also tatsächlich ein Weltuntergang. Wenn ich frage, welchen Zauberstab sie meine, versorgt sie mich mit Angaben, die den Gegenstand nur noch rätselhafter machen. "Na, den kleinen aus Gold mit dem Kreuz!" Ich muss dann aufpassen, nicht noch mehr Informationen abzufragen, um von Juli nicht als komplett inkompetent erkannt zu werden. Der "Zauberstab" hat sich als das Zepter des Playmobil-Königs herausgestellt. Ich habe ihn gefunden, meine Tochter hat ihn dankend entgegengenommen. Obwohl ich es ja war, der ihn "verbummelt" hatte. Wenn ich doch nur ordentlicher wäre!