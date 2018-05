Benjamin Adrion "Meine Vision: Viva con Agua beständig international zu etablieren"

Benjamin Adrion 37, ist Vorstand der VcA-Stiftung. Es gibt VcA-Organisationen u. a. in Uganda, der Schweiz und den Niederlanden

"Ich kam 2004 als Profifußballer nach Hamburg, wechselte von Eintracht Braunschweig zum FC St. Pauli. Seither lebe ich in Hamburg, bin hier zu Hause, und das hat einen wichtigen Grund: die Organisation Viva con Agua (VcA), die ich 2005 noch in meiner Zeit als Fußballspieler ins Leben gerufen habe. Ich hätte so etwas an keinem anderen Ort in Deutschland und mit keinem anderen Fußballverein im Rücken aufbauen können.

Ich stand vor der Entscheidung, woanders als Fußballer weiterzuspielen. Aber ich wollte die Stadt nicht wechseln, weil ich Viva con Agua woanders so nicht hätte weiterführen können. Ich beendete also meine Laufbahn als Fußballspieler, um die Idee ›Alle für Wasser – Wasser für alle‹ von Hamburg hinaus in die Welt zu tragen. Alles, was ich jetzt mache, ist mit der Stadt eng verwoben und zielt gleichzeitig auf die Vision ab, die Welt positiv zu verändern.

VcA ist in erster Linie ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Um dieses Ziel zu erreichen, fördern wir Wasserprojekte und Aktionen im In- und Ausland. Die Idee dazu kam mir 2005. Ich war mit dem FC St. Pauli im Trainingslager auf Kuba – was ziemlich ungewöhnlich ist. Ich glaube, da hatte zuvor noch kein Fußballverein ein Trainingslager ausgerichtet. Als ich sah, wie prekär die Wasserversorgung dort war, beschloss ich, ein erstes Projekt zu unterstützen, mit dem wir dank zahlreicher Geldgeber Kindergärten in Havanna mit Trinkwasserspendern versorgen konnten.

Kurz darauf entschied ich mich dazu, gemeinsam mit Freunden und Teamkollegen weiterhin Spenden zu sammeln und 2006 offiziell den Verein Viva con Agua de Sankt Pauli zu gründen. Nur am Standort Sankt Pauli mit den ganz besonderen Fans des Vereins war das möglich. Die Leute hier haben die Idee mit Leben gefüllt. Die Fans setzten sich für unsere Vision von Anfang an mit Herzblut ein. Das ist schon sehr besonders!

Bei unzähligen Partys, Konzerten, kreativen Aktionen stiften die Menschen ihr Talent und ihre Arbeitszeit als DJs, Musiker, Autoren, Türsteher, Barkräfte, Künstler, Redner oder Veranstalter. Die Einnahmen dieser Veranstaltungen, bei denen es uns nicht um Betroffenheitsrhetorik, sondern um Freude und positive Veränderung geht, kommen mittlerweile vielen Projekten weltweit zugute. Gerade war ich in Kalifornien und davor mit Kevin Kurányi in Brasilien. Meine Vision für die nächste Zeit: Viva con Agua beständig international zu etablieren."