Deutschland Die Formen der Dörfer

Mehr breit als lang © Laura Edelbacher

Karte: Wo überwiegen welche historischen Dorfformen?

Wer auf Landstraßen über die Dörfer fährt, dem fallen sofort die immergleichen Pennys und Lidls auf – und seltener, dass viele Dörfer ja eine gemeinsame Gestalt verbindet. Meistens ist eine Form typisch für eine Region. Um das zu verstehen, muss man ziemlich weit zurückblicken: Die alten Dörfer westlich der Elbe-Saale-Linie sind schon vor dem Jahr 800 entstanden. Typisch ist hier das Haufendorf, es sieht so aus, wie Kinder Dörfer malen: ungeordnet. Haufendörfer entstanden dort, wo der Boden sehr fruchtbar war: Die Flächen rund ums Dorf reichten für mehrere Höfe. Im Nordwesten und im heutigen Bayern – weniger fruchtbar – überwiegen Einzelhöfe, bis heute. Vom Jahr 800 an kolonisierten die Germanen den Osten, und zwar recht überlegt: Ein Lokator genannter Mann suchte Baugebiete und gab vor, wie das Dorf aussehen sollte. So entstanden vor allem die Angerdörfer um einen ovalen Dorfplatz, den Anger. Darauf waren Löschteich, Kirche, Friedhof. Viele Angerdörfer sind bestens erhalten, der Kenner achtet auf den leichten Knick in der Hauptstraße.