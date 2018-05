Erdbeerkuchen Erdbeeren im Schlafrock

Man könnte denken, einen Kuchen ohne Kuchenform zu backen vereinfacht die Angelegenheit – tatsächlich ist es schwieriger, weil man ein bisschen basteln muss. Wer im Basteln so außergewöhnlich unbegabt ist wie ich, erkennt darin schon eine Herausforderung. Warum also dennoch die Kuchenform weglassen? Der Teig wird am Rand einmal umgeschlagen wie eine zu lange Hose, wodurch er logischerweise doppelt liegt. Wenn man also an Obsttartes vor allem den Teig und weniger das Obst mag, ist dieser Kuchen genau das Richtige.

In amerikanischen Kochbüchern wird er Galette genannt, was wiederum das französische Wort für einen dünnen bretonischen Pfannkuchen aus Buchweizenmehl ist. Wie dieser Falsche Freund entstanden ist, kann ich nicht sagen, aber ich ahne, dass es Sie, lieber Leser, ebenso wenig interessiert wie mich.

Ein Wort noch zum Mürbeteig: Er enthält etwas Vollkornmehl, nicht weil ich behaupten will, der Kuchen werde so etwas gesünder (wird er nicht), sondern weil Vollkornmehl tatsächlich sehr gut schmeckt, nämlich leicht nussig.

Die beiden Mehlsorten, Zucker und Salz vermengen. Butter mit den Fingern hineinkneten, sodass eine krümelige Masse entsteht. Dann Crème fraîche dazugeben und alles zu einem Teig kneten. Wenn er zu klebrig ist, eventuell noch etwas Mehl hinzufügen. Teig kreisrund etwa ½ cm dick auf einem Stück Backpapier ausrollen. Wiederum mit Backpapier bedecken, für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit Erdbeeren vierteln, in einer Schüssel mit Zucker, Stärke, Vanille und Zitronenschale vermengen. Auf dem ausgerollten Teig verteilen, dabei einen Rand von 3 bis 4 cm lassen. Den Teigrand über den Erdbeeren einklappen. Den Rand dann mit dem aufgeschlagenen Ei einpinseln. 30 bis 40 Minuten lang im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen backen. Mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Mit einem Löffel Crème fraîche servieren.

Erdbeerkuchen (ohne Kuchenform)

Zutaten: 100 g Mehl, 60 g Vollkornmehl, 2 TL Zucker, ½ TL Salz, 100 g Butter, 100 g Crème fraîche, 350 g Erdbeeren, 50 g Zucker, 2 TL Maisstärke, Mark von ½ Vanilleschote, Abrieb von 1 Bio-Zitrone, 1 Ei