Helmut Schmidts Hamburg Das Ernst Deutsch Theater

Zweimal noch, da war er schon 94 Jahre alt, ist Helmut Schmidt in das Theater gekommen, an dem er so sehr hing. Im Januar 2013 sah er sich im Ernst Deutsch Theater Der letzte Vorhang an mit Suzanne von Borsody und Guntbert Warns und dann, im April 2013, Der Teufel und die Diva mit Judy Winter als Hildegard Knef. Als er damals die Vorstellung verließ, applaudierte das Publikum auch ihm, und die Schauspieler klatschten mit.

"Wir hatten ein kleines Eck für ihn eingerichtet, ein Tischchen mit Kaffee und Aschenbecher, mit dem Feuerwehrmann hatten wir abgesprochen, dass da geraucht werden kann. Und dort hat er vor der Vorstellung gesessen, Käffchen getrunken und eine geraucht", erzählt Intendantin Isabella Vértes-Schütter. "In der Pause sind dann die Darsteller zu ihm gekommen, und wir haben geschnackt." Schmidt habe die beiden Abende genossen. Ein Mal schaffe ich noch, habe er zum Abschied gesagt. "Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen."

Der Schauspieler Friedrich ("Fiete") Schütter hat das Haus 1951 gegründet. Der theaterbegeisterte Schmidt zählte zu den frühen Besuchern, aber näher kennengelernt haben die beiden sich wohl über die Politik. Denn Schütter kandidierte bei den Bürgerschaftswahlen regelmäßig auf dem letzten Platz der SPD-Liste. Zum Abgeordneten gewählt werden wollte er nicht, es war ein Bekenntnis des prominenten Theatermanns zu seiner Partei.

Politisch waren auch die Stücke, die Schütter auf die Bühne brachte. "Dieses Haus stand immer für eine starke antifaschistische Tradition", sagt Isabella Vértes-Schütter, die nach dem Tod ihres Mannes 1995 die Intendanz übernahm. "Es sind hier gerade nach dem Krieg sehr, sehr mutige Produktionen gelaufen." Für Helmut Schmidt war Friedrich Schütter ein "Demokrat, der andere Demokraten auf Trab bringen wollte". So würdigte er ihn in seinem Nachruf in der ZEIT.

Jahrzehntelang hielt das Ehepaar Schmidt dem Theater die Treue. Geflügelt wurde Lokis Wort: "Das Ernst Deutsch Theater bekommt tausend Mark von meinem Haushaltsgeld." Freunde braucht das vom Verkehr umtoste Haus an der Mundsburg bis heute. Mit seinen 750 Plätzen ist das Ernst Deutsch Theater die größte private Sprechbühne Deutschlands. Dreißig Prozent des Haushalts kommen als Zuschuss von der Stadt. Der Rest muss selbst verdient werden. Aber, darauf legt Isabelle Vértes-Schütter Wert, man mache kein Unterhaltungstheater.

Für Helmut Schmidt sollte Theater immer "moralische Anstalt" sein. In der allerdings auch, das war ihm klar, "Kunst nach Brot" gehen müsse. Nach mancher Premiere saß er mit den Schauspielern im hauseigenen Restaurant zusammen. Ganz genau wollte er wissen: Was habt ihr euch bei der Inszenierung gedacht? Warum funktioniert dieses Stück und jenes nicht? "Investigativ" nennt Vértes-Schütter seine Fragen. Als Friedrich Schütter starb, war seine Frau erst 33 Jahre alt. Vor allem Loki, erzählt Vértes-Schütter, sei ihr damals mit großer Wärme begegnet. Es schien ihr, als hätten sie und Helmut beschlossen, dem Theater zur Seite zu stehen mit dem fürsorglichen Willen: Wir haben da mal ein Auge drauf.

In jeder ZEITmagazin-Hamburg-Ausgabe stellt unser Kolumnist Matthias Naß einen Lieblingsort von Helmut Schmidt vor.