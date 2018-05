Fritzi Haberland "Das ganze Stück war damals ein Skandal"

Fritzi Haberlandt 42, spielte zuletzt in der vielfach gelobten Kriminal-Serie Babylon Berlin

"In Hamburg wurde mir klar, dass ich Schauspielerin werden will. Ich war 16, als ich mit meiner Familie kurz nach der Wende von Ost-Berlin nach Hamburg zog. Das war schon ein Kulturunterschied, ich kam von dieser Aufbruchsstimmung in ein gewachsenes Umfeld, das mir damals auch ein bisschen staubig vorkam. Aber letztlich war das genau die richtige Stadt für mich, ich entwickelte dort eine regelrechte Theaterbesessenheit. Damals war Jürgen Flimm Intendant am Thalia, und er hatte die besten Leute an seinem Theater versammelt.

Begonnen hat alles in der neuen Schule, dort belegte ich Darstellendes Spiel und stand zum ersten Mal auf einer Bühne. Der Lehrer brachte mir dann einen Flyer mit vom ›Thalia Treffpunkt‹, sozusagen der Jugendtheatergruppe des Thalia. Da machte ich ab 1993 mit. Zweimal die Woche ging ich auch selbst ins Theater. Das war jedes Mal eine ganz schöne Reise aus dem Vorort, in dem ich wohnte. Ich stellte mich abends an der Kasse an, um Restkarten zu bekommen, zehn Mark kosteten die damals. Die Kassenfrau vom Thalia kannte mich schon. Und ich kannte all die anderen Theaterverrückten, die hier immer anstanden. Wir waren so eine eigene kleine Gemeinschaft. Man saß dann immer ganz vorne in den vorderen Reihen zwischen den schicken Abo-Leuten

Das waren sehr besondere Jahre für mich. Ich habe bis heute einen Ordner aufgehoben, in den ich alle Eintrittskarten von damals geklebt habe. Ich hob auch alte Plakate von den Vorführungen auf. In der Spielzeitpause habe ich auf einem Zettel die 50 Tage runtergezählt, bis das Theater wieder aufmachte. Auch den habe ich in dem Ordner abgeheftet.

In meinen Kalender klebte ich Fotos von den Schauspielern ein, die ich dort sah: Hildegard Schmahl, die habe ich sehr bewundert, Stefan Kurt, Annette Paulmann. Damals war auch Jan-Josef Liefers am Thalia, in den ich furchtbar verliebt war. Auf den habe ich immer am Bühneneingang gewartet, damit ich, wenn er vorbeirauschte, einmal seine Luft einatmen durfte. Ihn anzusprechen, hätte ich mich aber nie getraut. Ich saß nach den Aufführungen auch immer im Theatercafé, um den Schauspielern nahe zu sein, und habe langsam an meiner Weißweinschorle genippt, die war nämlich ziemlich teuer für mich.

1996 machte ich dann die Aufnahmeprüfung an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, ich sprach die Luise aus Kabale und Liebe vor, das hatte ich zuvor gerade im Thalia gesehen und fand es ganz toll. Ich habe das allein für mich zu Hause im Wohnzimmer einstudiert – und es hat sogar geklappt!

Ein Jahr nach der Schauspielschule wurde ich dann ins Ensemble des Thalia aufgenommen. In dieser Zeit wurde ich auch irgendwie selbst richtig zur Hamburgerin, weil mich das Publikum so positiv aufgenommen hat. Allerdings dauerte das ein bisschen. In meiner zweiten Premiere am Thalia wurden wir erst mal ausgebuht. Das war Michael Thalheimers Inszenierung von Liliom, es gab dort eine Szene, in der meine Figur im Stehen Sex hatte mit dem Liliom-Darsteller Peter Kurth. Das ganze Stück war damals ein Skandal, der ehemalige Bürgermeister Klaus von Dohnanyi brüllte aus dem Publikum auf die Bühne: ›Das ist doch ein anständiges Stück, das muss man doch nicht so spielen.‹ Der bekam dann sogar noch ein Interview im Spiegel deshalb. Eigentlich ist das ja gegen die Verabredung, man brüllt im Theater nicht einfach rein. Das war eine extreme Erfahrung. Wir dachten uns: Hamburg will uns nicht. Letztlich war es aber auch sehr gut für mich, zu sehen, dass man ein künstlerisches Konzept auch mal gegen das Publikum durchsetzen muss. Das Stück wurde im Laufe der Zeit ein richtiges Kultstück und war sehr erfolgreich.

Später haben sie mich dann wirklich ins Herz geschlossen, die Hamburger. Die sind unglaublich beständig. Wenn sie einen mal mögen, hört das nicht auf. Das ist wirklich überwältigend. Man spürt diese Energie von der ersten Sekunde, du stehst auf der Bühne, und da sitzen 500 Leute, und die lieben dich. Wenn man in Hamburg viel spielt, wird man sogar auf der Straße angesprochen. Das ist ganz anders als zum Beispiel in Berlin, wo es so viele Theater gibt. In Hamburg bist du ein Theaterstar."