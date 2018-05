Geschenke "Ich wünsch mir Geld"

Ich verschenke an unsere Kinder keine Geldbeträge. Ich kaufe lieber Sachen. Zu Weihnachten bekam Greta etwa eine große, bunte Bastelkiste. Sie bastelt sehr gerne. Ich finde, Basteln macht gute Laune, Geld mitunter nicht.

"Doch!", korrigiert mich Greta hier, ihr mache Geld gute Laune. "Ich wünsch mir Geld", sagte sie auch mal zu mir. Natürlich bekommen unsere Kinder Taschengeld. Sie bekommen es auf ihr Sparbuch überwiesen. Dazu bekommen sie ein paar Euro auf die Hand. Ich verstehe allerdings vom Taschengeldzahlen nicht viel. Nur, dass ich dabei wohl alles, alles falsch mache. Ich habe keinen Überblick über die Finanzen meiner Töchter, ich widme dem Thema keine Zeit. Ich sollte aber. Ich sollte meinen Kindern den Wert von Geld vermitteln – und den Spaß am Sparen.

Greta ist 11 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 4 Jahren

Aber vermutlich habe ich die falsche Einstellung. Ich finde, dass Sparen in Grunde wenig Spaß macht. Geldausgeben immerhin kann viel Spaß machen. Sparen ist hingegen vor allem Nichtgeldausgeben – eben mit der Gewissheit, dass man das Geld, das man jetzt nicht investiert, an einem anderen Tag ausgeben kann. Oder auch nicht. Ich denke, es ist eine Typfrage. Es gibt eine Szene aus einem Donald Duck-Comic. Donald fragt seinen Onkel Dagobert, warum er sich nicht etwas Schönes kauft von seinem vielen Geld. "Dann habe ich es ja nicht mehr", zürnt der seinem Neffen. Ich wäre wie Donald.

Eine wichtige Taschengeldregel ist ja, dass Kinder sich bestimmte Sachen von ihrem eigenen Budget kaufen sollen, damit sie haushalten lernen. Wenn meine Kinder fragen, ob sie Geld für etwas haben dürfen, gebe ich es ihnen meistens. Die zweite Regel ist, dass sich Kinder von dem Geld, das sie selbst haben, kaufen dürfen, was immer ihnen gefällt. So sollen sie die finanzielle Freiheit schätzen lernen. Wenn meine Kinder ihre finanzielle Freiheit nutzen wollen, um einen Lolli zu kaufen, verbiete ich es. Keine Ahnung, was man daraus lernen soll. Ich habe es ja selbst nicht verstanden.

Einmal haben wir den Kindern Spardosen besorgt, und meine Frau hat ihnen ein Sparbuch eröffnet. Etliche Monate später haben wir dann die Schweinchen geleert und sind mit Tüten voller Münzen zur Sparkasse gegangen. Ich erinnerte mich dabei, wie aufregend es für mich als Kind gewesen war, meine Groschen zur Bank zu tragen. Der Herr am Schalter zählte die Münzen sorgfältig. Dann wurde daraus eine Zahl, die in ein rotes Sparbuch eingetragen wurde. Ich war sehr beeindruckt. Ich hab das Geld dann trotzdem recht schnell abgehoben, weil ich mir dafür Comichefte kaufen wollte.

Das Bargeld meiner eigenen Kinder wollte die Bank allerdings nicht annehmen. Der Angestellte sagte, man könne keine Münzen einzahlen, und schickte uns zur Hauptfiliale. Auf Kinder-Ersparnisse kann eine Sparkasse heute offenbar herzlich verzichten. Mittlerweile ist die Filiale geschlossen worden. Bitte sehr – unser Geld wollten sie ja nicht haben.

Was mich tröstet: Was ich den Kindern nicht beibringe, das bringen sie sich selbst bei. Neulich fragte ich Greta, was sie denn mit ihrer schönen tollen neuen Kiste gebastelt habe. Nichts, sagte sie: "Wenn ich mit den Sachen bastele, dann habe ich sie ja nicht mehr." Wenn einer in unserer Familie Fantastilliardär wird, dann Greta. Hoffentlich gibt sie mir dann was ab.