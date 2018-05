Ian Karan "Bloß nicht Frankfurt, dann babbelst du Hessisch"

Ian Karan 78, wurde in Sri Lanka geboren, mit 16 ging er nach London, mit 30 nach Hamburg – und wurde Millionär. 2010/11 war er kurzzeitig Wirtschaftssenator

"Mein Ziel in Hamburg war: ein Jahr hierbleiben, die Sprache lernen, zurück nach England, wo ich damals für die deutsche Spedition Schenker arbeitete. Ich hatte ein Jobangebot in Frankfurt, aber ein englischer Freund von mir war gerade hier, der sagte: Bloß nicht Frankfurt, dann babbelst du Hessisch, und kein Mensch versteht dich, komm lieber nach Hamburg. Für mich war es natürlich bequemer, hierherzukommen, wo ich schon jemanden kannte. Nur leider ist er von der Firma zurückbeordert worden nach England, und ich stand nach meiner Ankunft am 6. Januar 1970 ganz allein da.

Ich habe erst mal ein Zimmer am Mittelweg gefunden. Nach einer Woche kam der Vermieter und sagte: Sie duschen ja jeden Tag! Das geht gar nicht. Das kostet mich zu viel Geld, Sie dürfen mittwochs und sonnabends duschen. Dann bin ich in einer WG gelandet, sechs Männer, die Küche konnte man nicht betreten, aber das Badezimmer war noch schlimmer. Das hielt ich auch nicht lange aus. Die ersten sechs oder acht Monate in Hamburg waren eine Durststrecke. Ich kannte niemanden, sprach kein Wort Deutsch und hatte keinen vernünftigen Job. Ich war ziemlich einsam. Aber ich wusste, da muss ich durch. Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich hierbleiben und wirtschaftlichen Erfolg haben würde und sogar mal in die Politik gehe.

Es hat so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich mich in der Sprache ausdrücken konnte und damit Zugang zu den Menschen gefunden habe. Gearbeitet habe ich am Anfang als Tellerwäscher in einem Restaurant. Nach drei Monaten habe ich einen Job bei einer Spedition gefunden, in einer Abteilung, die auf Englisch gearbeitet hat. Danach habe ich ziemlich schnell Karriere gemacht. Nach eineinhalb Jahren verdiente ich richtig gutes Geld. Langsam fing ich auch an, einen Freundeskreis aufzubauen. 1975 habe ich mich mit einer Container-Leasing-Firma selbstständig gemacht.

Ohne Hamburg wäre es mir nicht so gut ergangen. Egal, wo man lebt, man braucht Glück, und ich hatte viel davon – aber in einer aufblühenden Stadt ist es leichter, Glück zu haben. Ich habe eine innere Verbundenheit zu dieser Stadt. Ich glaube, ich kenne den Moment, in dem dieser ›Switch‹ passiert ist: Das war 1992 oder 1993, ich bin mit meiner Frau von einem Besuch in New York zurückgekommen. Landung in Fuhlsbüttel, alles so klein, so grün, so vertraut. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Baby, wir sind zu Hause."