Luden Vom "Abteilungsleiter Stress" und von anderen Ganoven

Simone Buchholz Seit Jahren schreibt Simone Buchholz preisgekrönte Kriminalromane, die in Hamburg spielen. Im ZEITmagazin Hamburg erzählt sie von Kiezgrößen und kleinen Leuten

Es gab in den achtziger Jahren eine berühmte Bande junger Luden auf St. Pauli, und der vielleicht schillerndste von ihnen war der "Abteilungsleiter Stress". Er konnte Karate kämpfen wie kein Zweiter, er konnte Kugeln ausweichen, und angeblich verpissten sich sogar die Wespen, wenn er sagte: "Verpiss dich." Kurz vor seinem Tod hab ich ihn in der Dämmerung in einer Seitenstraße gesehen, er stand in einem Hauseingang und hat irgendwem ein Mobiltelefon vertickt.

Ein Kollege von ihm, eher Boxer als Karatekämpfer, war zu seinen Glanzzeiten millionenschwer, hatte 27 Frauen gleichzeitig, vermutlich genauso viele Sportwagen, er nannte sich selbst "göttlicher Lude", und später, als er alt war, mochte ich ihn irgendwie. Er lief oft an meinem Haus vorbei, wir waren so was wie Nachbarn. In einer Winternacht hat er sich im Boxkeller der Ritze erhängt. Mietschulden. Alle Frauen weg.

Und dann die Typen, die das Leben um die Theken der schäbigen Kiezkneipen drapiert hat. Früher schon nicht die dicksten Macker gewesen, aber immerhin in schicken Jacken Geld von wem auch immer für wen auch immer abkassiert. Heute haben sie einen krummen Rücken vom vielen Thekensitzen und kriegen nasse Augen, wenn die Jukebox eine Schnulze spielt. Sie haben Plastiktüten dabei, falls nachts auf dem Weg nach nirgendwo noch eine Pfandflasche ihren Weg kreuzt.

Ich will kein Mitleid für ausgemusterte Verbrecher vom Zaun brechen. Wir sprechen im Fall der Rotlichttypen ja meistens von Zuhältern, zu deren Job es gehörte, Frauen zu bescheißen, zu beklauen und zu verprügeln, aber erstens gibt’s das nicht nur im Milieu, sondern in den besten Familien, und zweitens tun sie mir doch irgendwie leid. Vielleicht, weil ich einfach ein Herz für Freaks hab, vielleicht aber auch, weil sie ähnlich randständig sind wie so viele von uns auf St. Pauli. Und für die Randständigen sieht es finster aus, wenn es mal für längere Zeit nicht so spitze läuft. Wenn wir, die wir gestern noch bunt waren, plötzlich grau sind. Wenn unsere schrägen Geschichten keiner mehr hören will, wenn unsere Zickzack-Biografien nicht mehr interessant genug sind. Eben noch sind wir die schillernde menschliche Kulisse fürs Stadtmarketing – Kommen Sie nach St. Pauli! Es gibt Gangster, Künstler, Exzentriker! Gratis! –, und im nächsten Moment sind unsere Läden dicht, ist unsere Arbeit blöd, können wir die nächste Mieterhöhung nicht mehr mitmachen.

Wenn ich die alternden, verstoßenen Gangster sehe, sehe ich mich und all die anderen Tagediebe. Sauber raus kommt aus dieser Art zu leben auf St. Pauli eigentlich nur, wer reich nach Ibiza heiratet. Oder sich rechtzeitig in den Hamburger Immobilienmarkt eingekauft hat, das wäre vor zwanzig Jahren gewesen, da waren wir aber noch damit beschäftigt, diesen Stadtteil aufregend zu machen.

Vielleicht steige ich eines Tages mit meiner Familie auf ein Schiff nach Curaçao. Die Insel in der Karibik verbindet eine direkte Containerschiff- und Drogen-Linie mit dem Hamburger Hafen. Auf Curaçao parkt Südamerika seit Jahrzehnten Leute, die sonst nirgendwo mehr hinkönnen. Weil ein Geschäft grandios in die Hose gegangen ist, weil man sich mit den falschen Typen angelegt oder gleich die Falschen umgelegt hat, solche Sachen halt. Curaçao ist eine Art Gehege für den pensionierten Underground. Für mich klingt das nach einer sehr guten Exit-Strategie.

Sollte eine große Hamburger Reederei das hier lesen, dann möchte ich um etwas bitten: einfach mal beide Augen zudrücken, wenn im Frachtraum blinde Passagiere mit blau getönten Sonnenbrillen neben einer vor sich hin fabulierenden Schriftstellerin sitzen. Wir beißen nicht, wir wollen nur gemeinsam in die Sonne durchbrennen.