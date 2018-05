Mohammad Mohammad "Ich brauche Kontakt zu anderen Menschen"

Mohammad Mohammad 40, stammt aus dem Grenzgebiet zur Türkei. Von Phänomenen wie Aquaplaning hat er da nie gehört

"Als ich am 1. Januar 2014 mit meiner Familie am Hauptbahnhof in Hamburg ankam, war es furchtbar kalt, es schneite. Wir hatten einen Zettel erhalten, auf dem stand: Sportallee, Alsterdorf. Dort befand sich eine Erstaufnahmeeinrichtung. Ich hatte keine Ahnung, wo das sein sollte. Ich war total überfordert von den vielen Gleisen, den Bahn- und Buslinien, die an Orte fuhren, von denen ich nie gehört hatte, deren Namen ich nicht mal aussprechen konnte. Mein erster Gedanke war: Wie viele Jahre werde ich brauchen, bis ich weiß, in welche Richtung ich mit welcher Bahn, mit welchem Bus fahren muss?

Vier Jahre später kenne ich mich fast so gut aus, als wäre ich hier geboren. Seit Februar 2018 arbeite ich als Busfahrer. Zwei Jahre zuvor hatte ich im Internet gelesen, dass die Hochbahn Busfahrer sucht und gezielt Flüchtlinge ausbildet. Ich habe mich beworben und sechs Monate später den Platz bekommen. Der Job in Hamburg war meine Rettung. Und das, obwohl Busfahrer zuvor gar nicht mein Beruf war. Ich stamme aus Amude, einer kurdischen Stadt im Norden Syriens. Dort hatte ich ein eigenes Film- und Fotostudio. Ich verdiente gut mit Hochzeitsfilmen und Fotojobs. Eigentlich habe ich in Aleppo Wirtschaft studiert, aber als Kurde in Syrien ist es schwer, eine entsprechende Anstellung zu bekommen.

In Syrien kann jeder, der einen Führerschein besitzt, Busfahrer werden. Es gibt kein geregeltes Verkehrsrecht und auch kein Personenbeförderungsgesetz – ein Wort, das ich erst in Hamburg gelernt habe. Meine Ausbildung war intensiv: vormittags Fahrschule, nachmittags Deutschkurse. Weitere sechs Monate Ausbildung für den Busführerschein und noch ein Praktikum auf den Betriebshöfen. Straßenverkehrsregelungen, Gesetze, Bustechnik – ich musste unheimlich viele Prüfungen absolvieren. In Deutschland gibt es auch so viele schwere Wörter: kinematische Kette, Antriebsschlupfregelung, Mehrkreisschutzventil. Ich musste viel lernen und üben. Heute kann ich das fast im Schlaf. Mit mir haben noch 15 Männer die Ausbildung gemacht, darunter ein Militärpilot und ein Grundschullehrer aus Damaskus. Elf haben die Prüfungen bestanden.

Bis es so weit war, musste ich allerdings eine lange Zeit des Wartens überstehen. Das hat mich niedergeschlagen gemacht. Ich war mit meiner Frau, meinen beide kleinen Töchtern und meiner Mutter vor dem Terror des ›Islamischen Staates‹ geflohen. Nachdem wir in Hamburg angekommen waren, hat es eineinhalb Jahre gedauert, bis ich meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Diese Zeit war schwer. Ich durfte nicht arbeiten, keinen Deutschkurs besuchen, die Stadt nicht verlassen.

Ich bin ein kommunikativer Mensch, ich brauche Kontakt zu anderen Menschen. Als Kameramann gehörte das zu meinem Job. Ich merkte in Deutschland schnell: Ich muss mich anstrengen, damit ich unabhängig leben kann. Die Sprache ist der Schlüssel. Ich versuchte, im Internet Deutsch zu lernen, mir Zeitungen anzugucken. Ich lief durch die Stadt, um sie kennenzulernen. Ich wollte eine Aufgabe und endlich Deutsch lernen. Das alles hat mir die Ausbildung zum Busfahrer ermöglicht.

Natürlich ist es nicht leicht, wenn ich an das denke, was ich zurückgelassen habe. Ich vermisse alles an meinem alten Leben. Wirklich alles. Ich denke, dass ältere Deutsche mich verstehen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt und alles verloren haben. Mir ist aber klar, dass es nichts bringt, das zu betrauern.

Meine Lieblingslinie ist die 109. Die Leute sind freundlich, die Strecke führt längs durch die Stadt, die Alster entlang bis nach Alsterdorf. Neulich gab es vor meiner Schicht eine Durchsage, dass es um den Jungfernstieg zu einer Umleitung kommt. Ich habe mir die Strecke auf einem Stadtplan angeguckt und bin sie später richtig gefahren. Ich fühlte mich, als ob ich in meiner Heimat wäre. Nur eben mit einem neuen Leben."