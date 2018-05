Natalie Dormer "Für mich bedeutet Feminismus die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Männer"

Natalie Dormer 36, ist in der englischen Stadt Reading geboren. Als Schauspielerin wurde sie durch die TV-Serien The Tudors und Game of Thrones sowie die Filmserie Die Tribute von Panem weltweit bekannt. Vom 10. Mai an ist sie in der Serie Picnic at Hanging Rock zu sehen, die vom Streaming-Sender EntertainTV gezeigt wird.

In der Fernsehserie Picnic at Hanging Rock spiele ich eine Frau, die davon träumt, sich neu zu erfinden. Sie scheitert, weil sie die Fesseln ihrer Vergangenheit nicht abstreifen kann. Sie scheitert auch an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Im Grunde geht es in dieser Geschichte um die Fragen: Woran bemisst sich der Wert einer Frau? Welche Möglichkeiten bietet ihr die Gesellschaft? An welche Grenzen stoßen Frauen?

Diese Fragen, die im Moment nicht nur die Unterhaltungsindustrie sehr beschäftigen, liegen mir am Herzen. Für mich bedeutet Feminismus die grundsätzliche Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Männer. Es geht um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Wir müssen für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Demokratie kämpfen und dürfen uns dabei nicht von diffusen Ängsten leiten lassen.

Können wir, die wir in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, die Gesellschaft positiv beeinflussen? Warum eigentlich nicht? Schließlich haben sich Menschen zu allen Zeiten Geschichten erzählt mit dem Ziel, Identität und Gemeinschaft herzustellen und existenzielle Herausforderungen zu verarbeiten.

Ich bin zwar nicht Schauspielerin geworden, um die Welt zu verbessern – meine Gründe dafür waren eher eigennützig: Diese Arbeit ist für mich ein kathartischer Prozess, der mir hilft, meine Ängste zu überwinden und mit meinem Leben und der Welt zurechtzukommen. Aber ich bin der Meinung, dass es für eine Schauspielerin möglich ist, Anstöße zur Veränderung zu geben – wenn man die richtigen Projekte auswählt und etwas Glück hat. Mein Traum ist es, dem Publikum Unterhaltung zu bieten und gleichzeitig eine unterschwellige Botschaft zu senden, die die Menschen erreicht. Das wäre ein wunderbarer Nebeneffekt meiner Arbeit.

Deshalb suche ich immer wieder nach starken Frauenrollen und nach Projekten, in denen Frauen auch an Regie und Produktion beteiligt sind. Ich träume davon, dass es bald mehr Filme und Serien geben wird, die unterhalten und gleichzeitig die Brüche und Probleme der Gesellschaft in den Blick nehmen – mit weiblichen Helden und vielschichtigen Charakteren. Ich träume außerdem davon, dass mehr und mehr Männer solche Fernsehserien und Kinofilme mit der gleichen Begeisterung ansehen wie Frauen. Man braucht nicht notwendigerweise einen Penis, um mit Genuss Kriegsfilme ansehen zu können. Genauso wenig glaube ich, dass man unbedingt eine Vagina benötigt, um Serien und Filme zu mögen, die von Frauen geschrieben, inszeniert und produziert werden. In erster Linie geht es schließlich um gute Geschichten.

Um all diese Wünsche wahr werden zu lassen, müssen wir natürlich mehr tun, als nur zu träumen.

