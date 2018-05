Peter Doherty "In Hamburg gibt es ein gutes Suchthilfe-Netz"

"Als ich 2014 nach Hamburg kam, war ich an einem Tiefpunkt angelangt. Mein Leben war ein verdammtes Chaos. Vor allem physisch war ich in einem erbärmlichen Zustand. Aus London hatte ich weggemusst, weil ich den falschen Leuten zu viel Geld schuldete, mein Alltag war von Heroin, Crack und Alkohol bestimmt. Ich war ein Getriebener, immer unterwegs mit meinem Camper-Van. In Hamburg hatte ich zum ersten Mal seit längerer Zeit nicht mehr das Gefühl, weglaufen zu müssen.

Dass ich die Möglichkeit bekam, in den Clouds Hill Studios mein Solo-Album aufzunehmen und zusammen mit meiner Freundin in einer Wohnung unter dem Studio zu wohnen, war ein großer Glücksfall für mich. Johann Scheerer, der Betreiber des Studios, hat mein Album produziert und mich dort wohnen lassen; er hat mir damals das Leben gerettet.

Ich hätte wohl nirgendwo sonst arbeiten können. Es war der perfekte Ort zum richtigen Zeitpunkt. Ich konnte in einem schönen Studio mit wunderbarem Vintage-Equipment meine Stücke aufnehmen, hatte ein Dach über dem Kopf, ein Bett, fließend warmes Wasser und einen gut gefüllten Kühlschrank. All das war zu dieser Zeit nicht selbstverständlich für mich.

Und ich habe Vertrauen in mich gespürt. In meinem Leben gab es immer vieles, was mich geängstigt hat. Menschen zum Beispiel machen mir oft Angst. In den rund neun Monaten in Hamburg habe ich es genossen, weniger Angst haben zu müssen, vor allem im Studio und in der Wohnung. Dort habe ich Ruhe gefunden. Manchmal bin ich im Nebel am Fluss spazieren gegangen und habe nach Meerjungfrauen Ausschau gehalten. Eine habe ich sogar mitgebracht, als Tätowierung auf meinem Arm.

Vor allem war es eine wichtige Erfahrung für mich, dort in eine Art Familie aufgenommen zu werden, Johann und seine Kinder zu erleben. Etwas ganz anderes als die dysfunktionalen Erfahrungen, die so häufig mein Leben geprägt haben, in meiner Familie oder meinem Umfeld. Ich habe in meinem Leben oft versucht, das Richtige zu tun, aber es hat sich dann meist als das Falsche herausgestellt, warum auch immer. Am Ende habe ich mich bewusstlos auf dem Boden eines Zimmers oder dem Rücksitz eines Autos wiedergefunden – oder im Gefängnis.

Ich befand mich in einer Phase meines Lebens, in der es an der Zeit war, herauszufinden, wie das geht, ein erwachsener Mann zu sein, Verantwortung zu übernehmen, für mich und andere. Die Zeit bei Clouds Hill war eine korrigierende Erfahrung. Es tat mir gut, ein positives Beispiel dafür so intensiv zu erleben.

In Hamburg hatte ich auch die Möglichkeit, in unregelmäßigen Abständen in einem kleinen Club an der Elbe aufzutreten, nur ich und meine Gitarre, rein und gleich wieder raus, mein Honorar waren die Eintrittsgelder, ohne Agenten oder Veranstalter. Merkwürdigerweise ist Hamburg Demonstrations, das Album, das ich in dieser Zeit aufgenommen habe und das 2016 erschien, auch das erste seit langer Zeit, das in der britischen Presse positiv besprochen wurde. Für meinen Ruf als Musiker war meine Zeit in Hamburg also ebenfalls sehr wichtig.

Auch die Polizei und die Medien haben mich in Hamburg weniger schikaniert als in Paris, wo ich vorher gewohnt hatte, und vor allem in London. Dort bin ich von Polizisten häufig misshandelt worden, bei Verhaftungen wurde ich zum Beispiel ohne Anlass brutal geschlagen, einfach weil sie mich hassten. Weil sie dieses Junkie-Monster hassten, das die Medien aus mir gemacht hatten. So habe ich mich nie gesehen. Die Zeit, die ich zurückgezogen an meiner Musik gearbeitet habe, hat niemanden interessiert, aber sobald ich auf die Straße gegangen bin und Mist gebaut habe, mit Drogen erwischt wurde oder bei Diebstählen, waren die Medien da und wollten das Monster sehen.

Was mir auch gefallen hat: In Hamburg gibt es ein gutes Suchthilfe-Netz, Konsumräume wie das Drob Inn. Das ist gut und wichtig. Nach meiner Zeit in Hamburg bin ich dann in eine Entzugsklinik in Thailand gegangen, in Thailand habe ich auch mit den Libertines ein neues Album aufgenommen. Klar, es wäre besser gewesen, ich hätte schon früher mit den Drogen aufgehört, die mein Leben in so ein Chaos verwandelt haben. Aber alle Versuche sind irgendwann gescheitert, für einen Abhängigen ist Aufhören erst recht nicht leicht, wenn er unter öffentlicher Beobachtung steht. Auch deshalb bin ich gerne ins Drob Inn gegangen: Dort konnte ich mit Menschen reden, denen es ging wie mir. Da war ich nicht das Junkie-Monster."

Peter Doherty, 39, eröffnet im Sommer mit den Libertines ein Hotel im englischen Margate. Auch ein neues Album gibt es bald