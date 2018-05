Hamburg Wildtiere

Karte: Wo in der Stadt Wildtiere leben, ein Kreuz steht für ein zwei mal zwei Kilometer großes Areal

54 Säugetierarten leben in Hamburg in freier Wildbahn. Vier beliebte zeigt die Hamburgkarte oben. Das Reh wurde schon fast überall mal gesehen, nur in der Innenstadt nicht. Es geht auch gerne in die Gärten, um dort jene Kräuter zu futtern, die es im Wald oder Park nicht findet. Das Wildschwein wagt sich nicht ganz so weit in die Stadt. Es bleibt in den großen Waldgebieten, da sind Maisfelder in der Nähe, das reicht ihm. Der Biber lebt bislang nur an der Elbe, noch nicht an der Alster. Er ist nach der Wende aus Ostdeutschland eingewandert, seit vorletztem Jahr wurden zum ersten Mal Junge gesehen. Das Tier lebt ziemlich heimlich, ganz anders als das Eichhörnchen, das in Hamburg so verbreitet ist, dass Kinder kaum noch den Kopf drehen, wenn sie es sehen. Das Eichhörnchen profitiert davon, dass Hamburg eine sehr grüne Stadt ist, mit großen Bäumen selbst im Zentrum. Reichtum fördert übrigens Tierreichtum: In Wohldorf-Ohlstedt stehen Villen auf parkähnlichen Grundstücken. Hier röhrt sogar schon mal der Hirsch, es wurden 38 verschiedene Tierarten gezählt, Hamburger Rekord.