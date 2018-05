Asma al-Assad Ein Leben für den Diktator

Auf dem Instagram-Account des syrischen Präsidentenpalastes zeigt ein Video, wie Asma al-Assad in Zeitlupe über einen roten Teppich schreitet. Sie läuft einen Flur im Präsidentenpalast von Damaskus entlang, ihr schwarzes Kleid sitzt perfekt an ihrem schlanken Körper. Auch die Frauen neben ihr tragen Schwarz, es sind Witwen. Tränen laufen über ihre Wangen. Sie haben ihre Ehemänner im Krieg verloren. Dann spricht die First Lady zu ihnen: "Den größten Schmerz verursacht die Verschwörung gegen unser Land, die eure Ehemänner das Leben gekostet hat." Noch immer in Zeitlupe legt Asma al-Assad ihren Arm um die Schulter einer der Trauernden. Schnitt. Jetzt steht sie in einem Saal und hält eine Ansprache, die so zusammengefasst werden kann: "Wir sind umgeben von Terroristen und müssen uns verteidigen."

