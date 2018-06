Harald Martenstein Über die schönsten Münchnerinnen

Ich bin durchaus offen für Neues. Zum Beispiel habe ich zweimal Jobs in Städten angenommen, die ich überhaupt nicht kannte. 1982 zog ich nach Stuttgart, obwohl ich noch nie im Leben in Stuttgart gewesen war, das Bewerbungsgespräch fand in Freiburg statt. Als ich 1995 aus Berlin nach München ging, bestand meine Münchenkompetenz aus den schon etwas nebelhaften Erinnerungen an eine Klassenfahrt zum Deutschen Museum, da muss ich zwölf gewesen sein.

Harald Martenstein Redakteur des Tagesspiegels zur Autorenseite

Ich wurde Leiter des Feuilletons und war eine Fehlbesetzung, denn das Feuilleton der Abendzeitung war extrem münchnerisch aufgestellt. Der Chefredakteur eröffnete die Redaktionskonferenz fast immer mit den Worten: "Willkommen bei der schönsten Zeitung der Welt." Das habe ich wochenlang irrtümlicherweise für Satire gehalten. Man war total lieb zueinander und schrieb total lieb, was in einer Berliner Zeitung fast schon ein Kündigungsgrund gewesen wäre. Sobald aber eine Person den Raum verließ, wurde über diese Person gelästert. In Berlin lästerte man auch in Anwesenheit der Betroffenen. Nur, wenn dieser Mensch garantiert außer Hörweite war, sagte man vielleicht auch mal was Nettes über ihn.

Die Zeitung veranstaltete auch eine eigene Misswahl, "Die schöne Münchnerin". Das kam mir ein bisschen altmodisch vor. Außerdem gab es einen Kulturpreis, "Sterne des Jahres", und einen Wettbewerb um den schönsten Biergarten und bestimmt noch andere Preise, die ich vergessen habe. Die Abendzeitung ließ einen pausenlosen Preis- und Jubelregen über ihre Stadt niedergehen. Und das alles scheint es immer noch zu geben. Von allen Zeitungen, für die ich arbeiten durfte, hat sich die Abendzeitung wohl am wenigsten verändert, trotz etlicher ökonomischer Krisen und Besitzerwechsel. Im letzten Jahr hat "Rotschopf Jeannie", die schöne Münchnerin, als Preis einen Opel Adam gewonnen, für die Zweite gab es ein 6.000-Euro-Brillantcollier und für die Dritte ein Vintage-Dirndl. Die Sponsoren, einige Herren jenseits der Lebensmitte, dürfen dann in der Zeitung ein Gruppenfoto besichtigen, auf dem sie gemeinsam mit schönen Münchnerinnen zu sehen sind und angemessen stolz in die Kamera blicken.

Zurzeit läuft der neue Wettbewerb, im Netz kann man sich die schönen Münchnerinnen anschauen. Es gibt bei schönen Münchnerinnen zwei Denkschulen, die einen vertrauen auf die Überzeugungskraft ihres lasziven Blicks, die anderen setzen auf die Magnetwirkung leichter Kleidung. Eine trägt Jeans, allerdings aufgeknöpft. Bei der Recherche bin ich aber auf etwas Neues gestoßen, einen neuen Männertrend: Männer fotografieren ihre Bärte von unten. "Was", fragen die Kollegen, "macht der moderne Mann von heute, wenn ihm langweilig ist?" Er fotografiert seinen Bart von unten und malt sich ein Gesicht auf den Hals, sodass der Bart auf dem Foto wie eine Kopfbehaarung aussieht. Da sehe ich Potenzial für einen neuen Wettbewerb, der schönste Münchner Bart von unten.

Sie lieben ihre Traditionen, sie sind selbstbewusst, aber auch offen für Neues, etwa, Bärte auch mal von unten zu fotografieren – mein Gott, warum denn auch nicht? So ist München, heute sehe ich das positiver als damals. Immerhin war "Die schöne Münchnerin" Vorbote erfolgreicher Castingshows wie Germany’s next Topmodel . Es gibt auch einen Traditionsverein Die schöne Münchnerin, mit eigener Standarte, der schöne Seniorinnen und schöne Säuglinge in seinen Reihen hat. Vereinsabende beginnen mit einem Gottesdienst sowie der Segnung schöner Kerzen in St. Peter.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio