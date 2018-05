GeoGuessr Mirko Borsche reist spielend durch die Welt

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Letztens war ich in Rio auf dem Zuckerhut. Dann in einem Tempel in Vietnam. Und schließlich auf irgendeiner Brücke in Toulouse. Bevor ich herausfinden konnte, wo sie sich genau befand, war die Zeit schon abgelaufen und das Spiel beendet. Mein Kollege, der sich in Geografie wesentlich besser auskennt, hatte mal wieder mehr Punkte als ich.

Seit zwei Wochen spielen wir abends im Büro ein Geografie-Spiel namens GeoGuessr. Man loggt sich auf der Website ein und wählt eine Landkarte und eine Spieldauer aus. Dann wird man an einen unbekannten Ort geworfen und muss in der vorgegebenen Zeit erraten, um welchen es sich handelt. Man versucht sich an allem hochzuhangeln, was man auf dem Street-View-Bild sieht: Autos, Architektur, Straßenschilder. Rechts wird eine kleine Umrisskarte von Google eingeblendet. Es ist schwieriger, als man denkt – und sehr witzig, vor allem wenn man gegen andere spielt. Bedeutet ein spanisches Straßenschild, dass ich in Bolivien oder auf Mallorca bin? Steht dieses Geschäft in Finnland oder der Ukraine? Beim Raten lag ich gerne mal 5 bis 8.000 Kilometer daneben. Einmal haben wir es in der Deutschlandkarte gespielt, doch das war extrem schwer. Wer kennt sich schon im Industriegebiet von Castrop-Rauxel oder in Bad Klosterlausnitz aus?

Man kann auf der Seite Freunde einladen, untereinander die Ergebnisse vergleichen und eine eigene Community aufbauen. Es geht nicht nur ums Raten, es geht auch um die Frage: Was weiß ich von der Welt? Was weiß der andere, oder wer hat mordsmäßig Glück? Kauft man sich den Pro-Zugang, wird die Werbung ausgeblendet. Wir haben das kostenlose Log-in benutzt, das reichte uns. Jeden Abend eine Stunde reisen. Und danach ein bisschen klüger nach Hause fahren.

Technische Daten

Genre: Browserspiel

Online seit: 9. 5. 2013

Website: geoguessr.com

Monatspreis für Pro-Version: 2,99 Dollar