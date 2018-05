Harald Martenstein Gute Nacht, Abendland

In Oxford kann man auch Mathematik studieren, natürlich schreiben sie da Klausuren. Die Studentinnen und Studenten bekommen in Oxford seit 2017 mehr Zeit, bevor sie ihre Blätter abgeben müssen, nämlich 105 Minuten statt bisher 90. Zur Begründung hieß es, Frauen kämen nicht so gut mit Zeitdruck zurecht, deshalb würden sie schlechter abschneiden. Ist das wirklich so? Dann bin ich dafür, dass Frauen für die Feuerwehr nicht mehr zugelassen werden. Da gibt es oft Situationen, in denen blitzschnell reagiert werden muss.

