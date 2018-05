Katja Riemann Keinen über den Durst

Zu sagen, man trinke keinen Alkohol mehr, ist heute genauso wenig originell, wie es immer schon unoriginell war, zu behaupten, man habe keine Probleme mit Alkohol, sondern nur ohne. Jedenfalls haben sich schon eine Reihe Prominenter zum Alkoholverzicht bekannt: Blake Lively, David Beckham, Jennifer Lopez und Hans-Christian Ströbele zum Beispiel. Zu dieser Nichttrinkerrunde gesellte sich nun die Schauspielerin Katja Riemann, indem sie im Radiointerview bekundete, seit einigen Jahren abstinent zu leben. Katja Riemann hatte gewiss recht, als sie sagte, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben könne. Auf Partys, schob sie in dem Interview hinterher, komme es ja vor allem darauf an, mit wem man feiere, und nicht darauf, wie viel man trinke. Da wurde die Radiohörerin stutzig. Stimmt das wirklich? Die Radiohörerin legte die Hand aufs Herz und fragte sich: Auf wie vielen legendär lustigen Partys, auf denen sie dabei sein durfte, waren wirklich alle Gäste nüchtern?

Gänzlich verstörte es die Radiohörerin, was Katja Riemann statt des Alkohols auf Partys zu sich nimmt. Bekannt sind ja die Alternativgetränke Jever Fun oder Cola light. Katja Riemann trinkt auf Partys regelmäßig: Maracuja-Saftschorle. Dieses Getränk, also mit Mineralwasser aufgemischter pappsüßer Maracuja-Nektar – das ist mit Wasser und Zucker gestreckter Saft, weil so eine Maracuja ja nicht mehr als fünf Tropfen Saft hergibt –, dieses Getränk also war doch spätestens 1994 selbst von den Karten der Studentencafés verschwunden. Und es war keineswegs so, dass es deshalb eine Protestbewegung oder Tränen gab.

Vielleicht, das wäre eine Erklärung, durfte Katja Riemann, als sie ein Kind war und die Deutschen noch glaubten, Süße helfe gegen Durst, im Partykeller ihrer Eltern auf einem Barhocker sitzen und an einem Glas Maracujasaft mit Schirmchen schlürfen, während ihre Eltern tanzten, und die Kleine war einfach nur stolz, beim Ereignis "Party" dabei zu sein. Völlig unklar bleibt jedoch, wie dieser Saft heute auf eine Party gelangt. Den kauft ja kein Gastgeber mal so eben auf Verdacht. Bestellt Katja Riemann vorab per Mail? Bringt sie in ihrer extragroßen Clutch einen 1-Liter-Tetrapak mit? (Praktische 0,2-Liter-Maracujasaft-Trinkpäckchen bietet der deutsche Markt derzeit nicht an, wohl wegen mangelnder Nachfrage.) In dem Radiointerview sagte sie noch, dass sie mit ihrem Saft manchmal als "Spaßbremse" gelte. Liebe Katja Riemann, es ist nicht der Saft. Es liegt an der Sorte.