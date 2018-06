Die großen Fragen der Liebe Soll er dem heimlichen Liebespaar die Wohnung überlassen?

Die Frage: "Ihr fahrt doch am Wochenende immer aufs Land", sagt Claudia zu ihrer besten Freundin Marianne. "Da könntet ihr mir und meinem Lover doch gelegentlich eure Wohnung überlassen, das ist viel gemütlicher als ein Hotelzimmer!" Marianne ist nicht ganz wohl bei der Sache. Zwar steht sie Claudia viel näher als deren Ehemann Markus, aber Mariannes Partner Hans, der da doch auch ein Wort mitzureden hat, ist inzwischen mit Claudias Ehemann gut bekannt. "Das geht doch gar nicht", sagt Hans. "Was denkt sie sich dabei? Dass ich so tun kann, als ob nichts wäre, wenn ich mit ihm Tennis spiele?" – "Hat er denn jemals etwas von seinen Eheproblemen erzählt?", fragt Marianne. "Natürlich nicht", sagt Hans. "Dann könntet ihr doch ruhig weiter Tennis spielen", sagt Marianne.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es braucht keine persönlichen Gespräche, um Loyalität zu empfinden und Empathie zu entwickeln. Hans versetzt sich in Markus’ Lage und will seinem Tennispartner nichts zumuten, was er selber als unzumutbar empfände. Vielleicht passen die beiden mit dieser Auffassung, dass das Korrekte sich ohne viele Worte von selbst versteht, gut zusammen. Und da es ebenso die Wohnung von Hans wie die von Marianne ist, die da so praktisch an den Wochenenden leer steht, wird Claudia wohl weiter mit der weniger gemütlichen Variante im Hotelzimmer für sich und ihren Liebhaber vorliebnehmen müssen. Auf lange Sicht ist das vermutlich auch in Mariannes Interesse, denn wenn Markus irgendwann entdeckt, wie Marianne und Hans Claudias heimliches Verhältnis gefördert haben, wird ihre Freundschaft beendet sein.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.