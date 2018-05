Rindfleischtopf Rhabarber auf Iranisch

In der Kochredaktion des ZEITmagazins, die nur aus mir besteht, heißt es auch in diesem Frühling wieder: Was machen wir mit Rhabarber? Klar, es gibt Menschen, die eine Rhabarbersaison verstreichen lassen, ohne auch nur ein einziges Mal mit Rhabarber gekocht zu haben. Nicht so aber Kochkolumnisten. Man muss einfach etwas mit Rhabarber machen, so wie andere einfach etwas schreiben müssen, wenn die AfD wieder etwas Peinliches gesagt hat. Hier gibt’s nun also ein entlegenes Rhabarberrezept: einen Eintopf aus dem Iran, und das habe ich mir nicht unter dem Originalitätsdruck ausgedacht. Wenn man so einen Chorescht e Rivas einmal gegessen hat, leuchtet es sofort ein, dass Rhabarber dem Fleisch eine schöne Säure schenken kann, wie Essig dem Sauerbraten und Rotwein dem Bœuf bourguignon.

Olivenöl, fein gehackte Zwiebel und Kurkuma in einem Topf mit schwerem Boden langsam erhitzen und alles ungefähr 3 Minuten lang unter Rühren andünsten. Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden, hinzufügen und kurz mitbraten. Dann mit Wasser gerade so bedecken. Etwas Salz hinzufügen. Die Flüssigkeit einmal aufkochen. Den Topf zudecken und alles 1 Stunde lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Petersilie fein hacken, in einer Pfanne ungefähr 5 Minuten lang in etwas Olivenöl dünsten, dann in den Topf geben. Den Eintopf weitere 30 Minuten schmoren lassen. Man kann die Rhabarberstangen schälen, muss es aber nicht. Jedenfalls werden sie in ungefähr 4 cm große Stücke geschnitten und dann wie zuvor die Petersilie in der Pfanne in etwas Öl kurz angedünstet. Zum Fleisch in den Topf geben. Weitere 15 Minuten lang schmoren lassen. (Insgesamt beträgt die Garzeit also etwas mehr als 1 Stunde und 45 Minuten.) Am Ende mit Salz und Zucker – falls der Rhabarber doch zu sauer ist – abschmecken. Dazu passt gebutterter Basmatireis.

Iranischer Rindfleischtopf mit Rhabarber

Zutaten für 2 bis 3 Personen: etwas Olivenöl, 1 Zwiebel, ½ TL gemahlener Kurkuma, 600 g Rinderschmorfleisch (zum Beispiel Gulasch), Salz, 1 großes Bund glatte Petersilie, 4 Stangen Rhabarber, evtl. 2 bis 3 TL Zucker