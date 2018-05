Rita Ora "Als wir in London ankamen, waren wir Flüchtlinge"

Rita Ora, 27, ist eine englische Sängerin und Schauspielerin. Vor sechs Jahren wurde sie mit dem Song Hot Right Now bekannt. Es folgten Hits wie R.I.P., How We Do (Party) und Anywhere. Im Mai ist sie in Deutschland auf Tournee. Ihr zweites Album soll im Herbst erscheinen

Am 14. Juni 2017, als bei dem Brand im Grenfell Tower in London 71 Menschen starben, kam ich gerade aus Los Angeles am Flughafen Heathrow an. Noch im Flugzeug sah ich auf meinem Handy die Bilder von dem brennenden Gebäude. Ich war geschockt – auch deswegen, weil ich ganz in der Nähe des Grenfell Tower aufgewachsen bin. Ich rief sofort meine große Schwester an und ließ mir von ihr erklären, was da gerade passierte. Dann habe ich sie zu meiner Wohnung geschickt: Sie hat dort meine Kleiderschränke leer geräumt und ist mit einigen vollgepackten Taschen zum Unglücksort gekommen. Ich bin direkt vom Flughafen dorthin gefahren. Zu zweit haben wir dann meine Sachen an alle verteilt, die ihr Hab und Gut in den Flammen verloren hatten. Das war schließlich mein altes Viertel, und ich wollte helfen! Einige Nachbarn erkannten mich noch. Ich komme da zwar nicht mehr so oft vorbei, aber die Nähe zu den Menschen dort spüre ich immer noch. Ein Teil von mir ist immer dort geblieben. Denn das ist der Ort, an dem meine Träume wahr wurden.

Ich war ein Jahr alt, als meine Eltern aus Prishtinë geflohen sind, weil es dort wegen der politischen Lage im Kosovo für unsere Familie zu gefährlich geworden war. Als wir in London ankamen, waren wir also Flüchtlinge und wurden sehr herzlich aufgenommen. Wir sprachen alle kein Englisch und lebten beengt in einer winzigen Wohnung. In unserem Viertel gab es Menschen aus aller Welt, viele Kulturen trafen aufeinander, was allerdings hervorragend funktionierte. Für mich war es sehr aufregend, dort aufzuwachsen.

Dort hatte ich die ersten Träume, an die ich mich erinnern kann. Tatsächlich träumte ich schon als kleines Mädchen davon, vor Tausenden von Menschen zu singen. Durch sehr viel harte Arbeit habe ich diesen Traum verwirklicht.

Das Schöne an den Träumen in der Nacht ist, dass man sie nicht kontrollieren kann. Da ist man frei. Das meiste wirre Zeug, das ich so träume, habe ich allerdings morgens schon wieder vergessen. Ich erinnere mich aber, dass ich schon lange vor der Grenfell-Katastrophe in meinen Träumen manchmal vor brennenden Häusern stand, in denen Menschen gefangen waren, die ich liebe. Oft träume ich auch, dass ich laufe, aber aus irgendeinem Grund nicht von der Stelle komme. Selbst im Schlaf bin ich also gestresst.

Trotzdem schlafe ich gern. Das Einschlafen fällt mir aber zunehmend schwer. Mir helfen dabei diese speziellen Frequenzen, die irgendwelche Einschlafnerven im Gehirn erreichen sollen. Ich lege mich dann hin, setze die Kopfhörer auf, schließe die Augen und lausche diesen Klängen. Das hilft mir manchmal, innerhalb von fünf Minuten einzuschlafen. Besonders viel träume ich dann, wenn ich Melatonin zum Einschlafen genommen habe.

Hin und wieder träume ich auch vom Kosovo. Wobei ich immer noch sehr dankbar bin, dass meine Familie in England untergekommen ist.

