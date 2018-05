Tagestouren Beliebte Wanderregionen

Die Deutschlandkarte zeigt, wo am liebsten Tagestouren gemacht werden. Die Deutschlandkarte zeigt, wo am liebsten Tagestouren gemacht werden. Quelle: Bergverlag Rother und eigene Recherche © Laura Edelbacher





Die roten Bücher des Bergverlags Rother sind so etwas wie die Michelin-Führer für Wanderer. In jedem der kleinen Büchlein finden sich an die 50 Tagestouren, leichte, mittelschwere, schwere. 1985 erschien der erste Band der Reihe, mit Routen rund um die Zugspitze. Inzwischen decken die Bücher fast das ganze Land ab. Deutschland ist ein Wanderparadies geworden, sogar das Ruhrgebiet hat seinen eigenen Wanderführer, und es wird sicher nicht lange dauern, bis die letzten Lücken geschlossen werden, etwa in der Weinregion Saale-Unstrut. Um zu zeigen, wie erfolgreich die verschiedenen Bände sind und wie beliebt die jeweilige Wanderregion ist, haben wir den Verkaufsrang der Bücher beim Internethändler Amazon, Stichtag 25. April 2018, untersucht, also kurz bevor das große Wandern zum 1. Mai begann. Ganz vorne liegen der Harz, das Elbsandsteingebirge und – überraschend – der Niederrhein, wo es ja nicht sehr hügelig ist. Es geht ein tiefer Riss durchs Land: zwischen denen, die sich kaputt machen in den Bergen, und denen, die auch ohne viele Höhenmeter glücklich sind.