Alltag Laufende Ermittlungen

1.

Das Wort, das auf der Zunge lag und nun endgültig im Nichts verschwand – es rutschte ab wie ein Bergsteiger, der noch eine Weile versucht hatte, sich an der Hand seines Begleiters festzuklammern.

2.

Nach dem Gangsterfilm im Kino: Die nicht aufgegangenen Maiskörner aus der Popcorn-Tüte, die wir während der Vorstellung auf den Boden geworfen hatten, kamen mir jetzt vor wie die verstreuten Projektile nach einer Schießerei.

3.

Auf der belebten Hauptstraße kam mir eine alte Bekannte entgegen, und plötzlich empfand ich es als eine Form der Wertschätzung, nicht ihren Blick zu suchen und ein paar bemühte Sätze zu wechseln, sondern an die gemeinsame Zeit zu denken und an ihr vorbeizugehen.

4.

"Der Zweck heiligt die Mittel." Aber verändert nicht jedes Mittel die Gestalt des Zwecks?

5.

Die Eltern auf dem Parkweg spielten mit ihrem Kleinkind in der Mitte "Engelchen flieg", und die alleinerziehende Mutter ein paar Meter dahinter, mit ihrer Tochter an der Hand, schien traurig den Kopf zu senken. Sie konnte ihrem Kind alles geben, nur nicht die Symmetrie der Arme, die dieses Spiel erforderte.

6.

"Es war drei Uhr. Das ist der Augenblick am Tag, den ich am meisten verabscheue. Keines der kleinen Ereignisse des täglichen Lebens heitert ihn auf." (Emmanuel Bove)

7.

Im Nagelstudio an der Hauptstraße waren am frühen Nachmittag ein paar Sitze belegt, doch an der Art, wie die Frauen in den Sesseln herumlungerten, erkannte man, dass sie Mitarbeiterinnen waren und nicht Kundinnen.

8.

Die weiße Billardkugel war übersät mit kleinen türkisen Punkten: der Ausschlag des Gebrauchs.

9.

"Lincoln Dry Cleaners", Venice Beach: Inmitten der schäbigen Gestalten und Läden lag plötzlich dieser Ort der Reinheit, der nach Waschpulver duftete und dessen Oberflächen so makellos waren, dass man ohne jede Scheu die frisch gewaschene und getrocknete Kleidung darauf ausbreitete. Waschsalons in Metropolen, seltsame Schauplätze: Man findet sie in jenen Straßen, in jenen Gegenden, in denen das Zwielicht und der Staub regieren, gedacht für den letzten Rest der Einwohnerschaft, der sich immer noch keine Waschmaschine leisten kann. Dort, wo ihre Sauberkeit keinen scharfen Kontrast zur Umgebung bilden würde, gibt es sie fast nie.

10.

Untrügliches Zeichen einer misslungenen deutschen Filmkomödie: dass erwachsene Männer einander im Gehen anrempeln, um ihre Freundschaft zu demonstrieren.

11.

Der Polizist schob den Strafzettel fast ehrfürchtig unter die Scheibenwischer des Ferraris.

12.

Jemand fuhr alleine auf einem Tandem.

13.

Im Bahnhof verstaute ich meine Reisetasche im Schließfach, und als ich nach dem Einwerfen der Münzen den gezackten Schlüssel in der Hand hielt, fühlte ich mich einen Moment lang, als wäre ich die Figur eines Kriminalfilms. Ein Schließfachschlüssel: kein anderer Gegenstand, der auf ähnliche Weise sofort eine Geschichte in Gang setzen würde.

14.

Sie stand am Rand eines belebten Boulevards und rief "Taxi", ins Nichts hinein, wie in einem alten Film. (Mit dem Unterschied, dass dann keines kam.)

15.

Die Gitarrenakkorde des Straßenmusikers beschallten die enge Fußgängerzone, als wären sie eine natürliche Geräuschkulisse. Ohne sie wäre der Blick auf die Filialen der Modeketten und Mobilfunk-Firmen unvollständig geblieben; es hätte die Tonspur gefehlt, wie bei einem laufenden Bildschirm hinter dem Schaufenster eines Fernsehgeschäfts.

16.

Im Kinosaal ertönte von Zeit zu Zeit das Pling einer eingehenden WhatsApp-Nachricht, und in der dunklen Stille wirkte es jedes Mal, als würde ein Stern am Firmament aufleuchten.

17.

Das Kuscheltier am Morgen: Es liegt wie verloren in einem anderen Teil des Gitterbettes, weit entfernt von dem schlafenden Kind. Beim Gute-Nacht-Sagen am Abend zuvor waren die beiden noch eine unzertrennliche Einheit gewesen.

18.

Eine Autobiografie, zusammengesetzt aus allen je verwendeten Passwörtern.

19.

Wenn sie spricht, wird ihre Stimme von Zeit zu Zeit plötzlich leiser, als hätte jemand einen Lautstärkeregler nach unten gedreht.

20.

Als der Mann am Nebentisch von den Toilettenräumen zurückkehrte, führte sein Gegenüber ein Telefongespräch, und sofort zog auch er sein Handy aus der Jackentasche, als müsse er eine Balance herstellen, als würde das Ungleichgewicht der Tätigkeiten eine Maschine zum Erliegen bringen.

21.

Sogar die Art, wie sie den Türöffner drückte, wenn ich klingelte, kam mir gehässig vor.

22.

Die Kinder im Zug redeten miteinander, als würden sie ein Hörspiel aufnehmen.

23.

Eine Frau kam aus der Kirche. Sah sie anders aus als jemand, der ein Kaufhaus verlässt? Ein Fitnessstudio? Eine Anwaltskanzlei? Am Gesichtsausdruck der Menschen zu erkennen versuchen, in welcher Art von Gebäude sie sich gerade aufgehalten haben.

24.

Los Angeles: auf der Suche nach dem Punkt, an dem die endlosen Boulevards entspringen, als wären sie Flüsse.

25.

Die Ampel an der Einfahrt zum verstopften Freeway schaltete nach jedem Fahrzeug kurz auf Rot, um den Verkehrsfluss zu regulieren: Als endlich auch ich an die Reihe kam und alles genauso ablief wie vorgesehen, verspürte ich für einen Moment ein Gefühl der Weltzugehörigkeit.

26.

Der einzige geglückte Moment des Tages heute: als ich einen zerknitterten Fünf-Euro-Schein in den Fahrkartenautomaten schob und er tatsächlich angenommen wurde.

27.

Seit einiger Zeit wird man in Cafés oder Bars immer häufiger Zeuge von Begegnungen, wie es sie vor zehn Jahren praktisch nicht gegeben hat. Ein Paar am Nebentisch führt ein Gespräch, das gleichzeitig vertraut wirkt und wie ein erstes Herantasten. Die beiden schauen sich von Zeit zu Zeit lange in die Augen, wie zwei, die sich der Zuneigung des anderen sicher sein können, und doch hört man immer wieder Sätze und Fragen, wie sie nur zwischen Menschen fallen können, die kaum etwas vom anderen wissen ("Isst du eigentlich Fleisch?", "Ich mache in der Stadt ja alles nur mit dem Rad"). Es ist das erste Treffen einer online angebahnten Bekanntschaft, dem vermutlich lange und innige Bildschirm-Dialoge vorangegangen sind. Jetzt sind sie zum ersten Mal tatsächlich verabredet – ein Liebespaar, bestehend aus zwei Menschen, die sich gerade kennenlernen.

28.

Dass sich der Geschmackssinn im Flugzeug verändert, ist häufig beschrieben worden. Aber gilt dieser Wandel auch im Ästhetischen? In zehntausend Meter Höhe gefiel mir der Film, den ich im Bordprogramm wiedersah, plötzlich viel besser als ein paar Monate davor im Kino.