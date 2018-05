Fenchelsuppe mit Pastis Ein suppegewordener Aperitif

Folgende Logik gilt zumindest in Berlin von April an den ganzen Sommer lang: Weil es hier erst so spät dunkel wird, dass man praktisch gezwungen ist, bei Tageslicht zu trinken, kann man damit auch schon um 16 Uhr beginnen. Und tatsächlich gibt es ja kaum etwas Schöneres im Leben, als auf nüchternen Magen ein Gläschen zu trinken. Dieses Gericht ist ein suppegewordener Aperitif, denn geschmacklich herrscht der Pastis vor. Der wird nämlich nicht etwa so früh dazugegeben, dass alles Schöne verdampft, sondern erst zum Schluss, zum Abschmecken sozusagen.

Es lohnt sich immer, Gewürze selbst zu mahlen. In einem großen Topf werden sie ohne Fett ein paar Minuten lang angeröstet und dann in einem Mörser fein zerstoßen. Man kann sogar mal einen Abstecher in einen Asiamarkt machen und sich dort mit dem Thema Kardamom befassen. Es gibt nämlich unterschiedliche Sorten, und der sogenannte Schwarze Kardamom, der in etwas größeren Kapseln wächst als der gewöhnliche, hat ein ungewöhnliches, fast rauchiges Aroma. Wem es aber als Zumutung erscheint, sich länger als zehn Minuten in der eigenen Küche aufzuhalten, der wird mit vorgemahlenen Gewürzen bestimmt auch glücklich.

Die Fenchelknollen in grobe Stücke schneiden, Lauch in Ringe, Zwiebel grob hacken. Olivenöl in den Topf geben, darin das Gemüse erhitzen. Gewürze und eine Prise Salz dazugeben, den Topf zudecken und bei mittlerer Hitze ungefähr 25 Minuten lang dünsten. Dabei sollte das Gemüse nicht ansetzen. Schließlich Weißwein dazugießen, Flüssigkeit ungefähr um die Hälfte einkochen, was ungefähr 3 oder 4 Minuten dauert. Dann die Brühe dazugießen, das Ganze weitere 10 Minuten lang köcheln lassen. Die Suppe fein pürieren. Sahne und Pastis hineinrühren, eventuell nachsalzen. Dazu Brot servieren.

Fenchelsuppe mit Pastis

Zutaten für 6 Personen: 1 TL Koriandersamen, 2 Sternanisfrüchte, 2 Kardamomkapseln, 4 Fenchelknollen, 1 Lauchstange, 1 große Zwiebel, Olivenöl, Salz, 250 ml Weißwein, 1,3 l Gemüsebrühe, 100 ml Sahne, 50 ml Pastis, ein paar Scheiben Brot