Kreativität "Erkennst du das nicht?!"

Juli Prüfer ist 4 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 11 Jahren.

Juli kann schon schreiben, wie sie immer wieder anführt. Vor allem ihren Namen. Sie schreibt Juli in Versalien, also JULI, wobei das J spiegelverkehrt und das L auf dem Kopf steht. Ich finde, es sieht ganz interessant aus, wie eine Signatur. Juli schreibt viel. Eigentlich mehr als ich. Sie setzt sich an den Esstisch und fängt einfach an. Sie hat ein Repertoire an Buchstaben, das neben denen ihres Namens vor allem M, N, I und Y enthält. Diese reiht sie mit dem Kugelschreiber aneinander, zeigt sie mir dann und sagt: "Lies mal vor, was ich geschrieben habe!" Was ich ablese, klingt dann wie etwas, das ich von mir gebe, wenn man mich nachts um drei wach rüttelt. Das findet Juli sehr lustig, und außerdem macht es sie stolz. Dass es sich nur um Knarz- und Knirschlaute handelt, mindert ihren Triumph keineswegs. Ich habe den Eindruck, dass sie mit ihren Texten sehr zufrieden ist. Sie findet die Lautmalereien besser als das meiste, was ich sonst von mir gebe. Ich fürchte, dass für meine Tochter damit der Zweck der Schriftsprache völlig erfüllt ist. Alles, was man ihr in der Schule sonst so beibringen wird, wird weniger spaßig. Vor allem aber wird man ihr im Unterricht nahebringen müssen, einige ihrer Buchstaben wieder zu vergessen. Juli fügt in ihre Kunstwörter nämlich gerne auch Elemente aus dem russischen Alphabet ein, etwa das kyrillische Z und das L. Ich denke, es wird eine anspruchsvolle Aufgabe für die Lehrkräfte. Unsererseits werden meine Frau und ich genug zu tun haben, Juli davon zu überzeugen, dass sie überhaupt in die Schule muss, wo sie doch schon alles kann. Juli kann nämlich auch malen. Malen kann sie eigentlich noch besser als schreiben. Sie setzt sich hin, kritzelt etwas und präsentiert es mir dann. Ich habe einmal gelesen, man solle Kinder nicht immer für alles, was sie malen, loben, sondern auch kritische Anmerkungen zu den Zeichnungen machen. Man solle ihnen neue Ideen geben, zum Beispiel beim Bild eines Hauses vorschlagen, dass man ja auch Schindeln auf das Dach malen könne.

Allerdings kommt Juli gar nicht zu mir, um sich loben zu lassen. Sie will nur wissen, ob ich erkenne, was sie gemalt hat. Es geht dabei keineswegs um eine Probe ihrer Fähigkeiten, sondern meiner. Sie zeigt mir etwa das Bild einer offenbar weiblichen Figur, ein Kegel (Kleid) mit einer Kugel auf der Spitze (Kopf). "Wer ist das?" – "Juli!" – "Nein." – "Mama?" – "Nein!" – "Lotta?" – "Neeee!" – "Luna? Greta?" – "Nein, das ist doch die Maxi aus der Kita! Erkennst du das nicht?!" Noch bevor ich einen Verbesserungsvorschlag machen kann, ist sie schon beim nächsten Bild. Diesmal ein langer Strich, der von etwas gekrönt ist, das wie eine primitive Sonne aussieht. "Eine Blume?" – "Nein, das ist ein einbeiniger Mensch, dem Strahlen aus den Kopf kommen!" Ich könnte leider gar keinen Vorschlag machen, wie man einen Einbeinigen, dem Strahlen aus dem Kopf kommen, besser malen könnte. Für einen Moment denke ich, dass "Einbeiniger, mit Kopf, aus dem Strahlen kommen" ja auch ein guter Titel für ein Kunstwerk wäre. Und signieren kann Juli ihre Werke auch bereits. Da kommt sie schon mit dem nächsten Werk zur Begutachtung. Ein großer Kreis, in der Mitte eine kleine Spirale. Ich rate: "Blume?" – "Nein!" – "Ein See mit einer Insel?"– "Nein! Das ist ein Kreis mit einer Spirale", zürnt sie: "Du siehst heute echt nicht gut!"