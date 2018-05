Pink Bonbon-Style

Woher kommt eigentlich dieses Pink in den aktuellen Kollektionen? Wir sehen Oberteile und Hosen in Pink bei Stella McCartney, pinke Blazer bei Tom Ford, einen pinkfarbenen Rock bei Valentino, und selbst Maison Margiela hat ein Satinkleid in dieser Farbe im Programm. Pink in allen Schattierungen ist seit je fester Bestandteil der Mode: Es gibt Millennial Pink, Hot Pink, Barbie-Pink, Mexican Pink. All diese Töne lassen sich mit einem ungeübten Auge meist schlecht vom Telekom-Magenta unterscheiden, die Unterschiede sind minimal. Pink spricht vor allem diejenigen an, die auf gar keinen Fall übersehen werden wollen (das gilt für ein pinkes Kleid genauso wie für einen pinkfarbenen Blazer beim Mann). In der Regel handelt es sich um modische Amateure.

Pink – wir reden hier nicht von einem pinken Akzent, sondern von großflächigem Pink – ist die passende Farbe für Auftritte ohne Rücksicht auf Verluste. Und dabei weiß man schon seit fast 170 Jahren, dass sie fast niemandem steht. 1849 wurde im britischen Magazin Bentley’s Miscellany, in dem unter anderem Thomas Moore und Charles Dickens Texte veröffentlichten, der Effekt von Hot Pink so beschrieben: "Nie hatte man gesehen, dass eine lebende Frau so grundlos schlecht gekleidet war! (...) Hot Pink, schimmeliges Blau, fahles Lila und krankes Grün: Das waren ihre Vorlieben." Damit war alles gesagt. Der unbekannte Autor beschreibt eine nicht näher bezeichnete Dame und findet ihre Farbwahl grässlich – aber gerade deswegen muss er sie in einem der angesehensten Magazine des Landes besprechen. Mit Hot Pink wird man unmöglich übersehen. Und auch nicht vergessen.

Einer der bekanntesten Pink-Auftritte war jener von Marilyn Monroe in Blondinen bevorzugt im Jahr 1953. Sie trug eine pinkfarbene Robe mit einer großen Schleife und wirkte wie ein Bonbon, das man nur noch auspacken müsse. 2010 wurde das Monroe-Kleid für 300 000 Dollar versteigert, es gehört zu den bekanntesten Filmkostümen, die jemals verkauft worden sind. Aus diesem Grund haben viele Modeschöpfer immer wieder auf Pink gesetzt – allen voran Elsa Schiaparelli, die in den dreißiger Jahren Shocking Pink etablierte. Später kleideten Gianni Versace und Karl Lagerfeld ihre Lieblingsmodels Linda Evangelista, Claudia Schiffer oder Naomi Campbell immer wieder in Pink. Von daher kann man sich nicht falscher, aber andererseits auch nicht richtiger als in Pink kleiden.

Bei Umfragen wurde ermittelt, dass man Menschen in pinkfarbener Kleidung spontan meist für wenig intelligent hält. Vermutlich werden sie unterschätzt.