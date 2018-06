Bäume am Main Die Krönung

Mein liebster Ort in Frankfurt ist kein Ort, es ist eine Strecke. Mein alter Arbeitsweg führte mich das nördliche Mainufer entlang. Hinter der Europäischen Zentralbank ratterte ich morgens mit dem Fahrrad das holperige Kopfsteinpflaster herunter und bog erst nach knapp vier Kilometern, beim Druckwasserwerk hinten an der Alten Niederräder Brücke, ab Richtung Galluswarte. Unten am Wasser war die Welt für mich in Ordnung. Auf meinem Handy sind Hunderte Fotos aus ähnlichen Blickwinkeln, weil ich jedes Mal wieder die Stimmung festhalten wollte. Die Skyline, die Brücken, auf denen sich die Autos zur Rushhour stauten. Auf dem asphaltierten Weg, der sich neben dem Fluss durch den stets kurz gemähten Rasen in der Parkanlage zieht, hatte ich freie Fahrt. Höchstens ein Jogger oder eine Gans lief mir über den Weg.

Das Schönste neben dem Fluss waren für mich die Bäume. Sie strahlen Beständigkeit aus, verändern aber je nach Jahreszeit das Bild der Stadt. Die zwei Kirschpflaumen (4, siehe Karte) mit den rotbraunen Blättern zwischen Ignatz-Bubis- und Alter Brücke zum Beispiel. Ihre Blüte verwandelt sie im April zu gigantischen hellrosa Pompons. Im Frühling kann man beobachten, wie die abfallenden Blütenblätter einen runden rosa Teppich auf dem Gras um die Stämme bilden.

Götterbaum (1), Schwedische Mehlbeeren (2), Schwarzpappel (3), Kirschpflaumen (4): Die schönsten Bäume am Main. © ZEITmagazin

Einige Meter weiter westlich, direkt neben der Alten Brücke, steht eine alte Schwarzpappel (3), einer der wenigen Bäume auf dem Rasenstreifen zwischen Weg und Wasser. Man muss zu zweit sein, wenn man ihren Stamm umfassen möchte. Die Wurzeln des fast neunzig Jahre alten Baumes haben über die Jahre Risse und Wellen in den Asphaltweg geformt. Einmal fuhr ich abends im Dunkeln ziemlich aufgelöst nach Hause und fand das Leben schrecklich. Ich konzentrierte mich nicht auf meinen Weg, und so schlugen mir, als ich viel zu schnell über die Hubbel dotzte, die Zähne schmerzhaft aufeinander. Die Stelle war mein täglicher Weckruf für mehr Achtsamkeit – bis sie von der Stadt repariert wurde.

Zu meinen Lieblingsbäumen gehören auch die zwei Schwedischen Mehlbeeren (2) auf Höhe des Intercontinental Hotels, direkt neben dem Holbeinsteg. Sie stehen dicht beieinander, ihre Kronen sind zu einer verwachsen. Im Frühling blühen sie weiß, als feierten sie Jahr für Jahr Hochzeit. Hinter den beiden färben sich die Blätter des Schwarzen Walnussbaums und des Feldahorns im Herbst so gelb, dass ich Umwege fuhr, um sie länger sehen zu können. Im Sommer, wenn ich schon um sieben im Büro sein, aber wenigstens kurz die Sonne genießen wollte, stellte ich mein Fahrrad manchmal kurz ab und setzte mich auf eine der Bänke am Ufer. Der Fluss roch nach Badesee, und ich hatte ein paar Minuten Urlaub.

Wer sich mit Botanik nicht auskennt oder sein Wissen vertiefen möchte, für den gibt es im Internet das Baumkataster der Stadt Frankfurt. Jeder Baum ist dort mit Namen und Jahr der Pflanzung vermerkt.

Über 45.000 Bäume wachsen über die Stadt verteilt. Der älteste ist mehr als 500 Jahre alt, eine Eiche. 2014 wurde Frankfurt als erste deutsche Stadt mit dem Titel "Europäische Stadt der Bäume" ausgezeichnet. Wer in seinem Garten einen heimischen Laubbaum pflanzen möchte, bekommt ihn von der Unteren Naturschutzbehörde geschenkt.

Den schönsten Namen aller Bäume am Mainufer trägt meiner Meinung nach der Götterbaum (1). Seit 105 Jahren wächst er östlich der Friedensbrücke vor sich hin. Er stand schon, als in Frankfurt Pferdekutschen fuhren und es noch kein Hochhaus gab. Am nördlichen Mainufer ist nur ein Baum noch älter, der Urweltmammutbaum, der 1858 in der Parkanlage "Nizza" in den Boden gesetzt wurde. Seine Nachbarn sind Palmen, Feigen- und Zitronenbäume, die hier dank des außergewöhnlichen Mikroklimas gedeihen. Die sich im Main spiegelnde Sonne und die dicken Kaimauern, die Windschatten spenden, sorgen für beinahe mediterrane Verhältnisse.