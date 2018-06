Chris Reinecke "Ein Leben als Ehefrau und Mutter wollte ich nie führen"

Chris Reinecke trägt eine rote Mütze beim Interview in ihrer Düsseldorfer Galerie. Die 81-Jährige wurde in den sechziger Jahren bekannt durch ihre Happenings und gilt heute als eine wichtige Vertreterin partizipativer Kunst. Vor dem Hintergrund der damaligen Studentenrevolte lud sie das Publikum immer wieder dazu ein, sich aktiv an ihrer künstlerischen Arbeit zu beteiligen. Eine Arbeit aus dieser Zeit ist beispielsweise ihre Mehlliege, eine mit Mehl gefüllte Plastikmatte, auf der jeder einen Abdruck seines Körpers hinterlassen konnte. Ihre Überzeugung: Kunst hat eine gesellschaftliche Aufgabe, und jeder hat die Chance, Künstler zu sein. Die Idee, dass Kunst in einen Dialog mit den Menschen zu treten hat, mündete 1968 in das neodadaistische Projekt Lidl. Dieser Name war damals ein Nonsens-Wort in bester dadaistischer Tradition, ein Wort ohne Bedeutung. Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Jörg Immendorff plante Chris Reinecke Aktionen, die große Ziele verfolgten: die Kunst von ihrem Heiligenschein zu befreien und die politischen Verhältnisse zu verändern. Im Lidl-Raum in der Düsseldorfer Altstadt bot Reinecke unter anderem Häkelkurse für Männer an.

Als sie Anfang der sechziger Jahre an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte, war sie in ihrer Klasse die einzige Frau. Einige ihrer Kommilitonen, darunter der Maler Gerhard Richter, sind heute weltberühmt. Und so steht Chris Reinecke auch für eine Generation von Künstlerinnen, die lange im Schatten ihrer männlichen Kollegen standen. Ihrem Werk hat das nicht geschadet: Über die Jahre hat sie sich aller möglichen Kunstformen bedient, neben ihren Performances und Aktionen hat sie gezeichnet, gemalt, Collagen erstellt und Papierobjekte geschaffen. Und immer wieder hat sie sich mit dem tradierten Rollenverhältnis der Geschlechter beschäftigt – was sie auch mit ihrem Vornamen signalisiert.

ZEITmagazin: Frau Reinecke, ruft Sie noch jemand mit Ihrem vollen Namen Christliebe?

Chris Reinecke: Ja, wenn man mich ärgern will. Und die Düsseldorfer Behörden schicken immer noch Briefe auf denen "Herr Reinecke" steht. Dabei habe ich schon mehrmals dort angerufen und ihnen gesagt, dass ich eine Frau bin.

ZEITmagazin: Wann haben Sie die "Liebe" aus Ihrem Namen gestrichen?

Reinecke: Das war gar nicht meine Idee. Als ich zehn Jahre alt war, sagte eine Mitschülerin zu mir: "Hör mal, ich nenne dich jetzt Chris, nach dem Sänger Chris Howland."

ZEITmagazin: Und seitdem haben Sie den Namen beibehalten?

Reinecke: Ja. Später riet mir auch ein Kunsthändler, mich weiterhin Chris zu nennen. Chris ist einfach griffiger. Und natürlich war es auch eine Provokation, weil der Name auf den ersten Blick keine Auskunft darüber gibt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

ZEITmagazin: Sie haben Anfang der 1960er Jahre zusammen mit Jörg Immendorff, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Franz Erhard Walther studiert. Waren Sie manchmal enttäuscht, dass Sie auf dem kommerziellen Kunstmarkt nie so erfolgreich geworden sind wie Ihre ehemaligen Kommilitonen?

Reinecke: Ich sehe das eher so wie Paul Cézanne: Man kann nicht damit rechnen, von allen akzeptiert zu werden, und muss davon ausgehen, dass der Erfolg sich vielleicht nie einstellt. Es kommt darauf an, zu sich selbst zu finden und auf dieser Suche neugierig zu bleiben. Die Neugierde hat mich immer geführt und hält mich auch am Leben. Ich freue mich schon darauf, nachher meine Arbeiten auf Papier anzusehen und mir zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Bei mir zu Hause habe ich einen schönen Parkettboden, auf dem ich meine Arbeiten auslegen und um sie herumlaufen kann. Heute Morgen funktionierte die Anordnung noch nicht richtig. Sie war zu lose. Ich werde nachher versuchen, sie auseinanderzuschneiden und neu zusammenzusetzen. Dann verschiebt sich nämlich die Bedeutung, und es entstehen ganz neue Zeichen. Wie bei einem Film. Wenn man das mehrmals macht, ganz langsam Schritt für Schritt, sagt die Arbeit einem irgendwann, wie es gelingen kann.

ZEITmagazin: Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich gerade?

Reinecke: Ich bin sehr am Zeitgeschehen interessiert und versuche in meinen Papiercollagen immer noch, die Bewegungen in unseren Gesellschaften darzustellen. Nur gerate ich heute nicht mehr so außer mir wie früher und verschachtele meine Sichtweisen mehr. Ich habe mich zum Beispiel sehr viel mit der Zerstörung von Städten wie Aleppo auseinandergesetzt, mit Migration und Neuordnung. Wie gehen wir damit um? Das ist ja ein roter Faden, der sich durch unsere Geschichte zieht.

ZEITmagazin: Welches Ihrer Kunstwerke bedeutet Ihnen rückblickend am meisten?

Reinecke: Meine Arbeiten erscheinen mir alle zeitgebunden. Und auch die Machart hat sich über die Jahre verändert und weiterentwickelt. Das macht mich aber auch erst neugierig auf die Kunst – auf die von anderen Künstlern und auf meine eigene.

ZEITmagazin: Können Sie das genauer erklären?

Reinecke: In den siebziger Jahren bin ich oft nach Italien gefahren, zum Beispiel nach Ravenna, und habe meine künstlerische "Sprache" erweitert. In dieser Zeit sind Ölbilder, Zeichnungen, Diagramme und Kaltnadelradierungen entstanden. Später habe ich auf die veränderte Weltlage reagiert, meine Werke trugen Titel wie Deutschlandbilder oder Afrikabilder . Und 1998 begann ich mit der Arbeit an Mappa Mundi, einer Art Zeit- und Wissensgewebe. Das sind mehrschichtige Papierbahnen mit Zeichnungen, Fotos und Notizen aus meinem Alltag. Zum Beispiel Notizen aus Unterhaltungen, die ich in der U-Bahn mitgehört habe.

ZEITmagazin: Das klingt, als seien Sie und Ihre Kunst ständig in Bewegung. Gibt es manchmal auch Momente, in denen Sie Ruhe von der Kunst brauchen?

Reinecke: Nein, nie! Ich habe es mal so formuliert: Letztendlich Kunst. Ich denke oft an den alten Henri Matisse, der noch kurz vor seinem Tod im Bett gelegen hat und mit dem Stock an die Wand gemalt hat. Er war auch so ein Kunstmensch, der nicht aufhören konnte.

ZEITmagazin: Sie wurden 1936 in Potsdam geboren, als der Krieg vorbei war, waren Sie nicht einmal zehn Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Reinecke: An Potsdam kann ich mich kaum erinnern, da war ich noch zu klein. Mein Vater wurde schon 1939 auf den Fliegerhorst Kassel-Rothwesten versetzt, er war bei der Wehrmacht. Dort habe ich den Krieg dann richtig miterlebt. Kassel wurde wegen der Henschel-Werke und der Fabriken ja laufend bombardiert, wir mussten jede Nacht raus in den Bunker. Den Bunker hatten die Frauen selbst gebaut, die Männer waren ja weg. Ich frage mich bis heute, wie sie das geschafft haben. Der Boden des Bunkers war sehr schlammig, und ich habe aus dem Schlamm, während wir gewartet haben, kleine Tonmännchen geknetet. Beim Einkaufen in Kassel sah ich zum ersten Mal die gelben Sterne. Niemand hat mir erklärt, warum manche Menschen diese Sterne tragen mussten. Und irgendwann waren die Menschen mit den gelben Sternen plötzlich weg. Erst nach dem Krieg hat man darüber gesprochen, was mit ihnen passiert ist.

ZEITmagazin: 1951 zog Ihre Familie weiter nach Düsseldorf. Wieso?

Reinecke: Nachdem mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, zogen wir erst mal zu meiner Tante nach Wiedenbrück. Mein Vater hatte ja keine Arbeit mehr, wir mussten also von vorn anfangen. Das Verhältnis zu meinem Vater war zuerst ganz merkwürdig. Durch seine Gefangenschaft in einem italienischen Lager war er sehr gebräunt, und meine kleine Schwester erkannte ihn nicht mehr. Ich schon. Meine Schwester sagte: "Du musst dich aber erst mal waschen."

ZEITmagazin: Fühlen Sie sich als geborene Potsdamerin eigentlich in irgendeiner Form ostdeutsch?

Reinecke: Ich, ostdeutsch? Nein. Mein Vater war ja Westfale, und meine Mutter war Sorbin. Ich fühle mich aber auch in Düsseldorf nicht heimisch. Jetzt, wo ich alt bin, spüre ich das immer mehr. Als wir damals hierhergezogen sind, waren meine ersten Worte: "Um Gottes willen, hier bleiben wir nicht!" Da war ich 15 Jahre alt. Düsseldorf war eine total geschundene Stadt. Ich glaube, der einzige Ort, an dem ich mich wirklich zu Hause fühle, ist die Kunst.