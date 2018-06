Fabian Hinrichs Über scharfe Urteile

Wir Schalterbeamten des Schönen verlassen unser Dachgeschoss sonst nur, wenn die Champagnerflaschen ins Altglas müssen. Allerdings fühlten wir uns zu einem dringenden Außeneinsatz genötigt, und daran ist Fabian Hinrichs Schuld. Der Schauspieler wurde von der Süddeutschen Zeitung befragt, wie ihm das Berliner Theatertreffen gefallen habe, wo er Juror war. Hinrichs habe beobachtet, wie Schauspieler im Theater entmündigt würden von Regisseuren, die "keine Sprache" hätten, und angesichts dieses Elends könnte er "in eine Depression" fallen. Er habe "nichts gesehen, was ihm gefallen hätte", schrieb die Zeitung. Kurz: Alles ist schlecht.

Und wenn man weiß, dass im Regietheater alles immer als Letztes ankommt, mussten wir auch für die Welt da unten Schlimmes befürchten. Und wir waren schockiert, 1) wie lange wir schon nicht mehr vor der Tür waren und 2) wie weit es da schon gekommen ist. Im Supermarkt ermahnten wir sofort einen jungen Mann, der flexibel und agil seine Kreditkarte an einen Sensor hielt, er möge sich an die historische Aufführungspraxis des Bezahlens halten. Im Café beschwerten wir uns über die unbekleideten Knöchel des Kellners und fragen ihn, was aus der Tradition der Sportsocken geworden ist, mit der wir seit Jahrzehnten doch im Sonnenschein der Geschichte standen. Wir haben brunchende Studentinnen zurechtgewiesen, dass es nicht "Huhu" heißt, wenn sie einander begrüßen, sondern "Guten Tag". Außerdem erklärten wir ihnen, es drohe durch den Brunch die Herabwürdigung von Frühstück und Mittagessen. Weil heutige Verliebte keine Sprache mehr haben, empfahlen wir einem Tinder-Date, keine Meinung mehr zu äußern, die sich sowohl für ein Pandabärengehege als auch für ein Album von Coldplay verwenden lässt.

Kurz suchten wir auf dem Smartphone nach dem Memo zur Weltlage, das wir offenbar verpasst hatten, aber zitternd stießen wir nur auf die Meldung "Aldi macht jetzt Memes". Und dachten sofort an die Stiftung Warentest, die uns bald erklären wird, dass die Discount-Memes nicht schlechter seien als die Markenprodukt-Memes.

Gerne hätten wir uns aus reinem, tugendhaftem Eskapismus Tickets für die nächste Theaterpremiere gekauft, um nachzusehen, ob Hinrichs nur übertrieben hat, und, wenn nötig, dann umständlich und wütend zu gehen. Aber dann fragte der Typ in der Bestellhotline, ob "mit uns alles gut sei". Da wollten wir uns einfach nur noch hinlegen. Es ist ja wirklich alles furchtbar.