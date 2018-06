Harald Martenstein Über Datenschutz für Hunde

Wenn ich über Privates schreibe, etwa über meinen Hund, bekomme ich hinterher oft Mails, in denen ich aufgefordert werde, dies zu unterlassen. Es gebe doch so viele wichtige politische Probleme, die einer Erörterung harren. Ich schreibe halt immer über das, was mich gerade beschäftigt. In eitlen Momenten denke ich: In hundert Jahren wird dies in der Charlotte-Roche-Gesamtschule den Schüler*innen zur Abschreckung im neuen Fach "Vergangenheitsbewältigung" vorgelesen. Aber dann denke ich, nein, es ist ja nicht in leichter Sprache verfasst.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden