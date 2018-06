Jugendliteratur "Es gibt einfach keine guten Bücher mehr"

Greta ist 11 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 12 und 4 Jahren.

Greta hat viele schöne Bücher im Regal. Verschiedene Werke von Cornelia Funke, Die unendliche Geschichte, Die Chroniken von Narnia. Alles kein Schund, wirklich. Sie sind vor allem aus optischen Gründen da. Denn Greta liest nicht. Ihre Erklärung dazu hört sich so an: "Es gibt einfach keine guten Bücher mehr." Das letzte Buch, das Greta toll fand, war der achte Band von Harry Potter. Danach gab es ihrer Meinung nach einen fürchterlichen Qualitätseinbruch im internationalen Jugendliteraturwesen. Freilich haben sich etliche Autoren bemüht, die Lücke zu schließen, die Joanne K. Rowling gerissen hat. Aber letztlich blieben sie alle irgendwo stecken. Greta sieht das Problem also durchaus nicht bei sich, sondern bei allen anderen. Wie zum Protest lässt sie nun häufig abends die Gesamt-Hörbuch-Edition von Harry Potter auf ihrem CD-Player laufen. Der Schauspieler Rufus Beck, der diese 137 Stunden über Harry, Hermine und Hogwarts eingesprochen hat, ist der Soundtrack unserer Abende. Wir lauschen der Handlung von Harrys Unterbringung in Haus Gryffindor bis zum Showdown des Zauberhelden mit Lord Voldemort. Viel lieber hätte ich, dass Greta einfach Bücher liest.

Was mich beruhigt: Meine Eltern waren einst genauso besorgt, dass ich nicht las. Mein Vater legte mir ein Werk der Weltliteratur nach dem anderen nahe: Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Der Seewolf, Lederstrumpf. Immer hoffend, der Sohn werde doch genauso davon in eine Fantasiewelt entführt wie einst er. Ich habe diese Bücher durchaus gelesen. Aber ich las sie nicht mit Begeisterung, sondern eher so, wie ich später in der Schule Die Leiden des jungen Werther abarbeitete. Ich konnte nicht verstehen, was mein Vater daran so großartig fand. Ich las zu der Zeit viel lieber Comics. Meine Parallelwelt hieß Entenhausen. Deshalb war ich aber durchaus nicht für das bürgerliche Leben verloren, wie meine Eltern fürchteten. Ich habe später sogar Abitur gemacht.

Vielleicht sollte ich mich also beruhigen. Es ist auch nicht so, dass Greta kein Verhältnis zu Büchern hätte. Sie hat klare Vorstellungen von einem guten Buch. Sie sagt: "Ein Buch muss entweder sehr lustig oder sehr traurig sein, die meisten sind aber nur so mittel." Sie weiß ziemlich genau, was ihre Freundinnen gerade lesen, und sie kann sogar den Inhalt etlicher Bücher wiedergeben. Greta ist informiert, was in Gregs Tagebuch passiert, und kennt sich mit Warrior Cats aus. Greta verschenkt sogar Bücher. Aber sie liest sie halt nicht. Ich dachte, dass vielleicht meine Vorstellungen von Jugendliteratur zu konservativ sind. Einmal bin ich in die Bücherei gegangen und habe nach einem Buch verlangt, das Kinder in Gretas Alter jetzt mit Begeisterung lesen. Ich kam mit Artemis Fowl zurück. Ein Buch über Elfen, die gegen einen Superschurken kämpfen. Wir lasen es gemeinsam. Meine Tochter hatte recht: Es war leider so mittel.

Neulich teilte mir Greta mit, sie habe vor, Mein bester letzter Sommer zu lesen. Eine Geschichte über ein todkrankes Mädchen, das sich zum allerersten Mal verliebt. Ich stimmte zu. Klingt tatsächlich nach einem möglicherweise guten Buch. Falls meine Tochter es auch künftig schafft, derart sorgfältig zu prüfen, welche überflüssigen Erfahrungen man im Leben vermeiden kann, wird ihr viel Ärger erspart bleiben.