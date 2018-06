Die großen Fragen der Liebe Soll sie ihm von ihrer Liebschaft erzählen?

Die Frage: Miriam und Paul haben geheiratet, als Miriam schwanger wurde. Paul ist ein guter Vater, aber als Miriam ihren Sohn abgestillt und mal ein Wochenende in einem Hotel nur für sie beide organisiert hat, bestätigt sich ein Verdacht, der schon länger in ihr schwelte: Paul hat das sexuelle Interesse an ihr verloren. Er redet sichtlich ungern darüber, vertröstet sie. Miriam lässt Paul Zeit, aber es ändert sich nichts. Anderthalb Jahre später wird Miriam krank, Angstattacken. Nach einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik geht es ihr besser – vielleicht auch, weil sie ein heimliches Verhältnis mit einem Mitpatienten angefangen hat. Soll sie es Paul sagen? Sie hat doch nichts zu beichten, denkt Miriam, ihre Liebschaft nimmt Paul nichts weg.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die Angstanfälle zeigen, dass es in Miriam schon länger brodelt. Sie wollte Paul ebenso wie sich selbst die Auseinandersetzung über ein Thema ersparen, das beiden peinlich ist. Jeder Mensch hat ein Recht auf Geheimnisse, aber die Ehe von Paul und Miriam krankt daran, dass ein gemeinsames Problem auch gemeinsam verleugnet wird. So entsteht eine Schönwetter-Empathie, in der Paul gar nicht mehr versucht, Miriams Frust zu verstehen, und Miriam so tut, als sei alles in Ordnung, bis sie die Spannung nicht mehr erträgt. Paul hätte schon viel früher herausfühlen können, dass Miriam seinen Rückzug nicht erträgt. Jetzt liegt eine Frage Miriams nahe: Interessiert dich meine Lösung unseres sexuellen Defizits, oder willst du nach wie vor lieber nicht darüber sprechen?

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Raubbau an der Seele. Psychogramm einer überforderten Gesellschaft" (oekom verlag)

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de.