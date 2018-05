Mats Hummels Der Traumverteidiger

An einem regnerischen Tag im Mai, zwei Wochen nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid, überquert Mats Hummels die Straße vor seinem Wohnhaus. "Beim letzten Treffen ging’s mir besser", sagt er zur Begrüßung. Es sind schwierige Tage für ihn. Noch vor Kurzem hatte er das Gefühl, sich dem Gipfel seiner Karriere zu nähern. Er war auf dem Weg, deutscher Meister und DFB-Pokal-Sieger zu werden und vielleicht sogar erstmals auch den Champions-League-Pokal zu holen. Doch er wird, so viel ist nun klar, nicht als strahlender Sieger zur WM nach Russland fahren. Wenige Tage später verlieren die Bayern auch noch das DFB-Pokal-Finale gegen Frankfurt mit 1:3. Hummels wird in der Presse kritisiert, zu träge gewesen zu sein. Er und seine Kollegen geraten zudem in die Schlagzeilen, weil sie, anstatt der Siegerehrung beizuwohnen, in die Kabine verschwanden. Auf dem traditionellen Meister-Empfang der Bayern im Münchner Rathaus lässt Mats Hummels sich nur kurz blicken. "Ich brauche das nicht", wird er in den Münchner Lokalzeitungen zitiert.

