Frankfurt Öffnungszeiten von Friseusalons

Karte: Öffnungszeiten von Friseursalons in Frankfurt.



Früher, so bis in die neunziger Jahre, war es ja so: Man wusste genau, wann welche Art von Laden zumacht. Ein Bäcker samstags um 13 Uhr, eine Bank montags bis freitags um 16 Uhr, ein Friseur um 18 Uhr. Inzwischen hat das Land Hessen beschlossen, dass es zu den flexiblen Ländern gehören will, und seinen Geschäften erlaubt, offen zu sein, wann sie wollen. Was das für die Friseure von Frankfurt bedeutet, sehen wir oben. Wir haben alle Frankfurter Friseure, die ihre Öffnungszeiten auf der Seite yelp.de preisgeben, daraufhin untersucht, wann sie mittwochs schließen. Offenbar versucht jeder Friseur, die optimale Öffnungszeit zu finden, mit der er möglichst viele Kunden abkriegt. Die langen Öffnungszeiten finden sich in der Innenstadt, dort wohnen weniger Hausmänner und Rentnerinnen. Man kann nicht mehr einfach so zum Friseur gehen im Vertrauen, er habe schon offen. Man muss vorher Google oder Yelp befragen. Die neuen Ladenöffnungszeiten wären ohne das Internet sicher nicht entstanden. Es hätten sich viel zu viele Kunden vor verschlossenen Türen die Haare gerauft, statt dass sie geschnitten werden.

Recherche: Chiara Thies.