Feng Li Auf den Straßen von Chengdu

Es sind immer dieselben Ecken in Chengdu, die Feng Li mit seiner Kamera abläuft: Rund um den alten Tempel in der Innenstadt erstreckt sich eine Fußgängerzone bis zum Fluss. Feng, 1971 geboren, wuchs auf in diesem Viertel. Hier sei er völlig entspannt, sagt er. Er stelle sich einfach irgendwohin und beobachte. Chengdu in der Südwestprovinz Sichuan, acht Millionen Einwohner, ist bekannt für Teehäuser und scharfes Essen, in Umfragen wird die Metropole immer wieder zur "glücklichsten Stadt Chinas" gewählt. Von Idylle ist auf Fengs Bildern jedoch wenig zu spüren – nichts scheint an seinem Platz zu sein, alles mutet an wie ein makabrer Spuk.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden