Anne-Marie Nicholson "Karate hat mir geholfen, im Musikgeschäft zu überleben"

Ich komme mit maximal drei Stunden Schlaf aus. Allerdings beneide ich Menschen, die ohne Probleme einschlafen können. Sobald jemand sagt: "Oh, bin ich müde", werde ich neidisch. Ich kenne dieses Gefühl kaum. Manchmal schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie es wohl sein mag, müde zu sein. Wenn ich schlafen will, lese ich so lange, wie es nur geht, oder ich nehme ein besonders ausgiebiges Bad. Das alles hilft leider nur selten. Wenn ich dann aber endlich schlafe, träume ich sehr viel. Es sind nie irgendwelche märchenhafte Dinge, von denen ich träume. Ich bin noch nie im Traum geflogen und bin auch noch nicht auf einem Einhorn zu einem Prinzen geritten. Meine Träume wirkten auf mich immer wie reale Erlebnisse – nur eben etwas sonderbar und manchmal gruselig.

Anne-Marie Nicholson 27, nennt sich als Sängerin nur Anne-Marie. Schon als Sechsjährige trat sie in großen Musicalproduktionen auf. Mit der Band Clean Bandit und dem Song Rockabye landete sie 2016 in England ihren ersten Nummer-eins-Hit. Vor Kurzem erschien ihr Debütalbum Speak Your Mind.

Ich hatte immer ein wenig Angst davor, zur Schule zu gehen. Diese Angst verfolgte mich als Kind bis in den Schlaf: Im Traum ging ich in einer weißen Schuluniform in die Schule statt in der vorgeschriebenen schwarzen, und alle starrten mich an. Manchmal dachte ich nach dem Aufwachen eine Weile lang, dass das tatsächlich passiert sei.

Als Neunjährige habe ich mit Karate angefangen. Ich trainierte in jeder freien Minute, die Bewegungen zu lernen fiel mir leicht, weil sie einigen der Tanzbewegungen ähnelten, die ich damals schon konnte. Ich lernte schnell und wurde ziemlich gut. Dazu kam, dass ich ein wütender Teenager war und mit meiner Energie irgendwohin musste. Ich bin dann sogar dreimal Weltmeisterin geworden.

In den Nächten vor großen Turnieren habe ich im Traum trainiert und mich auf den Kampf vorbereitet. Und wenn es dann so weit war, bin ich aufgewacht. Kein einziges Mal kam es in meinen Träumen zu einem Wettkampf, ich wusste also nie, ob ich bei diesen Traumwettbewerben gewonnen oder verloren habe. Das hat mich manchmal richtig geärgert.

Außerhalb von Wettkämpfen und meinem Training habe ich nie gekämpft. Viele Leute glauben ja, dass Karate einen aggressiv macht, aber das ist Blödsinn. Das Gegenteil ist der Fall, Karate beruhigt eher.

Und so hat mir Karate auch geholfen, im Musikgeschäft zu überleben, denn es schärft den Blick für gefährliche Situationen. Wenn die Plattenfirma und ich mal unterschiedlicher Meinung darüber sind, welche Songs ich veröffentlichen sollte und welche besser nicht, ist es wichtig für mich, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Man lernt durch diesen Sport, immer wieder aufzustehen, wenn man umgehauen wurde.

Ohne Karate wäre ich ein völlig anderer Mensch. Nur beim Einschlafen hilft es leider nicht, aber vielleicht komme ich da ja auch noch hin.

