Aufruf Stadt, Land, Magazin

2016 sind wir beim ZEITmagazin auf die Idee gekommen, eine Stadtausgabe für Hamburg zu machen, schließlich ist das ZEITmagazin gebürtiger Hamburger, auch wenn die Redaktion mittlerweile in Berlin sitzt. 2017 folgte die Stadtausgabe für München, und seit diesem Jahr gibt es auch ein Heft für Frankfurt. Hamburg, München, Frankfurt ... welche Stadt könnte die nächste sein? Ganz genau: Ihre! Sie können sich mit Ihrer Stadt bei uns bewerben. Vielleicht widmen wir unsere nächste Stadtausgabe bereits Ihrem Heimatort. Die einzige Teilnahmebedingung: Ihr Dorf, Ihre Gemeinde, Ihre Stadt hat weniger als 50.000 Einwohner. Wenn Sie also in so einem Ort leben und finden, dass das ZEITmagazin ein ganzes Heft über diesen Ort machen soll, dann erzählen Sie uns bitte, was Ihren Ort so besonders, liebenswürdig, interessant, unverwechselbar macht (gerne mit Fotos). Schreiben Sie uns per Mail an meinestadt@zeit.de oder per Post an ZEITmagazin, Stichwort "Meine Stadt", Dorotheenstraße 33, 10117 Berlin. Wir sind gespannt - und vielleicht bekommt Ihre Stadt bald ein eigenes ZEITmagazin.