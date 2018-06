Dyson Mirko Borsche spielt mit seinem Staubsauger "Star Wars"

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom".

Es gibt inzwischen Haushaltsgeräte, die auch in Science-Fiction-Filmen mitspielen könnten. Den kabellosen Cyclone V10 von Dyson könnte man zum Beispiel glatt mit einer Waffe aus Star Wars verwechseln: Der Griff, in dem sich der Staubbehälter befindet, erinnert mit seiner schlanken Form an eine Laserkanone. Das metallisch-orangene Rohr mündet in einem gerundeten Fuß. Schaltet man das Gerät an und wieder aus, klingt es wie ein Laserschwert.

Eigentlich ist es also gar kein Staubsauger. Sondern ein Space-Spielzeug. Ein gutes Teil zum Angeben.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass beim Cyclone V10 gleich eine Ladestation mit Wandhalterung mitgeliefert wird. Man hängt ihn daran auf wie den Mantel am Kleiderständer. Mir hat es den Weg in den Keller erspart, wo ich meinen Staubsauger normalerweise lagere. Mit dem Testgerät gab es kein Hochschleppen, kein Verstecken.

Der Vorteil ist, dass man ihn den Cyclone V10 auch in einen Handstaubsauger verwandeln kann, um den Innenraum des Autos zu saugen. Der Akku reicht für 60 Minuten. Der Nachteil ist, dass man es mit ihm in großen Wohnungen schwer haben wird. In New York, erzählte mir ein Freund, haben inzwischen alle dieses stylishe Ding. Kein Wunder: Dort leben die meisten ja auch in ziemlich kleinen Wohnungen.

Wie alle Dyson-Geräte hat auch dieses seinen Preis: Mit rund 700 Euro ist es ungefähr dreimal so teuer wie ein herkömmlicher Sauger. Würde ich es mir selber kaufen? Vielleicht, wenn ich bei einer intergalaktischen Schmuggelaktion wie im neuen Star Wars-Film Solo auf eine Kiste von Coaxium stoßen würde. In allen anderen Welten reicht auch ein normales Modell.

Technische Daten

Größe: 25 x 124,9 x 25,6 cm

Gewicht: 2,68 kg

Behältervolumen: 0,76 l

Preis: 699 Euro